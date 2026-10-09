Wesley Natã entrou aos 44 minutos do segundo tempo e conseguiu mostrar serviço no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Wesley Natã entrou aos 44 minutos do segundo tempo e conseguiu mostrar serviço no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/10/2026 12:47

receber atenção especial de Fred no sub-20.

Wesley Natã é o mais novo Moleque de Xerém a cair nas graças da torcida, ao entrar bem e dar uma assistência no 4 a 0 sobre o Coritiba , no Maracanã. Ainda com pouco espaço nos profissionais do Fluminense, o atacante de 18 anos começa a ter uma virada na carreira ao

Motivo das poucas chances no Fluminense

Promessa vista com muito potencial, Wesley Natã se destaca pela técnica e a força física, o que o fez pular etapas e já treinar com os profissionais desde 2025, com 17 anos. Mas foram poucas partidas desde então porque a comissão técnica avaliou que ele ainda não estava pronto.



Antes de entrar contra o Coritiba, o atacante tinha jogado quatro vezes, três delas em 2026, sendo a última em maio, na derrota por 1 a 0 para o Mirassol. O Jornal O Dia apurou que ele sempre foi participativo nos treinos, mas cometia muitos erros nas tomadas de decisão da melhor jogada, assim como no confronto um contra um.



A avaliação era de que a jovem promessa da base do Fluminense tinha velocidade e força física para jogar nos profissionais. Mas ainda era afoito e se enrolava nas jogadas, ao contrário do que acontecia no sub-20.



Atenção especial de Fred



Por isso, Wesley Natã seguiu trabalhando com os profissionais para ganhar experiência, mas sem ser aproveitado diante da forte concorrência no ataque. Em paralelo, ao descer para o sub-20, mantinha o ritmo de jogo dele. E a chegada de Fred ajudou na evolução como jogador.



O ex-atacante e ídolo do Fluminense vem dando atenção especial ao jovem, justamente por já estar no processo de transição. E trabalha principalmente para que o jogador seja mais objetivo para definir as jogadas.



As orientações costumam ser para ir para cima e ter coragem para concluir o ataque. Mas também o trabalho é na postura, com o estímulo do técnico do sub-20 para que Wesley Natã seja mais comunicativo e imponha sua liderança em campo na equipe da base.



E as orientações têm mostrado resultado. Afinal, após longo período, o jovem mostrou evolução e voltou a atuar pelos profissionais, agora sob o comando de Marcão. E entrou bem, com uma finalização, uma boa jogada e um passe de calcanhar para Lucho Acosta fechar a goleada.



"A gente sentiu que aquele momento a gente poderia utilizá-lo. Toda vez que ele treina, é isso aí que vemos: intensidade, vai para cima, coragem, ousadia. E hoje foi o dia dele. A gente sabe que, se houver oportunidade, vai utilizá-lo", disse Marcão.



Conheça mais sobre Wesley Natã



O Moleque de Xerém chegou ao Fluminense em 2017, quando tinha oito anos, para jogar no futsal. Desde então, vem chamando a atenção, inclusive ao subir precocemente para outras categorias, como a estreia no sub-20 ainda com 16 anos.



Wesley Natã faz parte da promissora geração conhecida como 'Esquadrilha 07', chamada assim por só ter 'avião'. Mesmo mais jovem, foi titular e um dos destaques dessa equipe sub-17 que fez história, inclusive com a assistência do gol do título na Copa do Brasil e marcando na final do Brasileiro da categoria, ambas em 2024.



Diante do desempenho na base, estreou pelos profissionais do Fluminense em abril de 2025, no empate em 1 a 1 com o Unión Española, pela Copa Sul-Americana. Ao jogar em um time cheio de reservas, ele tornou-se o terceiro mais jovem a estrear pelo clube.



As outras oportunidades só viriam nesta temporada. Ele entrou uma vez no início do Carioca, na derrota por 1 a 0 para o Boavista ainda com time alternativo, e jogou na Libertadores, ao entrar no fim da partida no Maracanã na qual o Tricolor perdeu para o Independiente Rivadavia por 2 a 1.



Ainda com Luis Zubeldía, jogou contra o Mirassol e ficou na reserva contra o Cruzeiro. Já com Marcão, só havia sido relacionado contra o Atlético-MG, quando os titulares foram poupados, até retornar e entrar contra o Coritiba.



