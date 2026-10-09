Kevin Serna em ação pelo Fluminense diante do Coritiba, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
“Deu para ver que ainda falta melhorar um pouco. Melhorou, mas ainda falta para ser um bom campo, para que seja jogado um bom futebol. O campo é muito importante. Esperamos que melhore com o passar dos dias para que tenhamos bons espetáculos. É o que todos queremos”, disse o jogador, em entrevista após o confronto.
“A bola está quicando muito. Atrapalha um pouco o jogo, mas, graças a Deus, conseguimos trabalhar da melhor maneira”, completou.
O gramado foi alvo de várias críticas antes da Data Fifa, que aconteceu entre o fim de setembro e o início de outubro. Com a pausa no calendário, a administração do estádio optou por fazer a reforma do campo de olho na reta final da temporada.
Fluminense segue em alta com Marcão
Os jogos que restam ao Fluminense
. Fluminense x Palmeiras (14/10) - Ida da semifinal da Libertadores
. Fluminense x Santos (18/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Fluminense (21/10) - Volta da semifinal da Libertadores
. Chapecoense x Fluminense (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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