Kevin Serna em ação pelo Fluminense diante do Coritiba, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Theo Faria
Atacante do Fluminense, Kevin Serna analisou o novo gramado do Maracanã depois da goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, na quinta-feira (8), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colombiano pensa que o campo melhorou, mas que ainda não está no nível mais alto possível.
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“Deu para ver que ainda falta melhorar um pouco. Melhorou, mas ainda falta para ser um bom campo, para que seja jogado um bom futebol. O campo é muito importante. Esperamos que melhore com o passar dos dias para que tenhamos bons espetáculos. É o que todos queremos”, disse o jogador, em entrevista após o confronto.

“A bola está quicando muito. Atrapalha um pouco o jogo, mas, graças a Deus, conseguimos trabalhar da melhor maneira”, completou.

O gramado foi alvo de várias críticas antes da Data Fifa, que aconteceu entre o fim de setembro e o início de outubro. Com a pausa no calendário, a administração do estádio optou por fazer a reforma do campo de olho na reta final da temporada.
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Fluminense segue em alta com Marcão

O Fluminense teve grande atuação, dominou o embate do início ao fim e não tomou conhecimento do Coritiba. Principal nome do jogo, Savarino desencantou e balançou a rede três vezes. Quem fechou o placar foi Lucho Acosta, já nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor chegou a 51 pontos e subiu para a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro.
O time carioca espera manter o bom nível diante do Flamengo, domingo (11), às 17h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da competição nacional. Depois, o foco será a partida de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, quarta-feira (14), às 21h30. Os dois duelos serão no Maracanã.
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Os jogos que restam ao Fluminense

. Flamengo x Fluminense (11/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Palmeiras (14/10) - Ida da semifinal da Libertadores
. Fluminense x Santos (18/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Fluminense (21/10) - Volta da semifinal da Libertadores
. Chapecoense x Fluminense (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro