Torcida do Fluminense esgotou os ingressos para o jogo da volta da semifinal da Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Torcida do Fluminense esgotou os ingressos para o jogo da volta da semifinal da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 09/10/2026 17:55

A torcida do Fluminense esgotou os ingressos colocados à venda para o jogo da volta da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 21, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque. A comercialização começou às 14h (de Brasília) para os sócios de prioridade máxima, que adquiriram todas as quatro mil entradas em apenas três minutos.

No total, foram 23 mil acessos simultâneos na plataforma de venda de ingressos, segundo o "ge". Os sócios do Fluminense tiveram prioridade na compra e a venda geral seria realizada neste sábado (10), caso ainda tivesse algum bilhete disponível. Cada entrada custou R$ 320. O valor foi combinado entre os clubes para os dois jogos da semifinal da Libertadores.

Após uma polêmica, os clubes decidiram cumprir o regulamento da Conmebol, que prevê que os visitantes devem ter direito a quatro mil ingressos a partir da semifinal. O Palmeiras tentou negociar uma redução do número por causa de uma determinação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas o Fluminense foi irredutível e pediu que o regulamento fosse cumprido.

Em seguida, o Palmeiras atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo e tentou viabilizar a situação com a Polícia Militar. Em contrapartida, o clube paulista alegou que quatro mil ingressos no Nubank Parque significa 10% do público e pediu a mesma porcentagem no Maracanã, que cabe 70 mil. Com o regulamento nas mãos, o Fluminense rejeitou o pedido e cedeu apenas quatro mil entradas.

Para resolver a situação, o Palmeiras fez uma solicitação em caráter de exceção junto ao Ministério Público. A Polícia Militar exigiu que o clube paulista cumprisse algumas medidas de segurança, como redistribuição do setor visitante. O Corpo de Bombeiros deu o aval e, em seguida, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo liberou os quatro mil ingressos de visitantes.

No jogo de ida, o Fluminense terá a carga máxima de ingressos à disposição no Maracanã. Para abrigar os quatro mil palmeirenses no setor visitante, o Tricolor precisará cumprir algumas medidas de segurança e será responsável pela instalação de uma tela de proteção e de placas de metal para isolar o setor visitante, algo que tem sido comum em partidas de grande público no estádio.