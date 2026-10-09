Torcida do Fluminense esgotou os ingressos para o jogo da volta da semifinal da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rodrigo Souza
A torcida do Fluminense esgotou os ingressos colocados à venda para o jogo da volta da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 21, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque. A comercialização começou às 14h (de Brasília) para os sócios de prioridade máxima, que adquiriram todas as quatro mil entradas em apenas três minutos.
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No total, foram 23 mil acessos simultâneos na plataforma de venda de ingressos, segundo o "ge". Os sócios do Fluminense tiveram prioridade na compra e a venda geral seria realizada neste sábado (10), caso ainda tivesse algum bilhete disponível. Cada entrada custou R$ 320. O valor foi combinado entre os clubes para os dois jogos da semifinal da Libertadores.
Após uma polêmica, os clubes decidiram cumprir o regulamento da Conmebol, que prevê que os visitantes devem ter direito a quatro mil ingressos a partir da semifinal. O Palmeiras tentou negociar uma redução do número por causa de uma determinação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas o Fluminense foi irredutível e pediu que o regulamento fosse cumprido.
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Em seguida, o Palmeiras atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo e tentou viabilizar a situação com a Polícia Militar. Em contrapartida, o clube paulista alegou que quatro mil ingressos no Nubank Parque significa 10% do público e pediu a mesma porcentagem no Maracanã, que cabe 70 mil. Com o regulamento nas mãos, o Fluminense rejeitou o pedido e cedeu apenas quatro mil entradas.
Para resolver a situação, o Palmeiras fez uma solicitação em caráter de exceção junto ao Ministério Público. A Polícia Militar exigiu que o clube paulista cumprisse algumas medidas de segurança, como redistribuição do setor visitante. O Corpo de Bombeiros deu o aval e, em seguida, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo liberou os quatro mil ingressos de visitantes.
No jogo de ida, o Fluminense terá a carga máxima de ingressos à disposição no Maracanã. Para abrigar os quatro mil palmeirenses no setor visitante, o Tricolor precisará cumprir algumas medidas de segurança e será responsável pela instalação de uma tela de proteção e de placas de metal para isolar o setor visitante, algo que tem sido comum em partidas de grande público no estádio.