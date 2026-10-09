Torcida do Fluminense esgotou os ingressos para o jogo da volta da semifinal da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Torcida do Fluminense esgota ingresso de visitante na Libertadores
Tricolores adquiriram todos os quatro mil ingressos colocados à venda em apenas três minutos e prometem muita festa em São Paulo
Felipe Melo valoriza alta do Fluminense com Marcão e critica Zubeldía
Ex-zagueiro apontou desempenho 'totalmente diferente' da equipe no momento atual, em comparação ao apresentado sob comando do argentino
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Savarino alcança feito inédito e quebra escrita de três anos no Flu
Jogador, de 29 anos, anotou três gols em momento decisivo na temporada, depois de perder espaço com a efetivação de Marcão no clube
Wesley Natã recebe conselhos de Fred, evolui e reaparece no Fluminense
Entenda porque jovem atacante de 18 anos teve poucas chances em 2026 e como o ídolo do Tricolor tem papel importante no sub-20
Serna avalia novo gramado do Maracanã: ‘Melhorou, mas ainda falta’
Atacante colombiano analisou o estado do campo depois da goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro
Marcão destaca hat-trick de Savarino e projeta sequência do Fluminense
Após bater o Coritiba por 4 a 0 nesta quinta (8), Tricolor terá Fla-Flu e semifinal de Libertadores pela frente; técnico não planeja poupar
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