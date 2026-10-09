Uniformes do Real Madrid para a temporada 2027/28Footy Headlines
Real Madrid deve resgatar cores tradicionais nos uniformes em 2027
Clube não ficou satisfeito com a combinação incomum da atual temporada e pressiona fornecedora de material esportivo por mudanças
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CBF expõe áudio do VAR em expulsão e pênalti de Jorginho contra Santos
Volante do Flamengo sofreu dupla punição, em lance que gerou polêmica; Nesta sexta (9), Rubro-Negro criticou a arbitragem da partida
Felipe Melo valoriza alta do Fluminense com Marcão e critica Zubeldía
Ex-zagueiro apontou desempenho 'totalmente diferente' da equipe no momento atual, em comparação ao apresentado sob comando do argentino
Federações europeias pedem retorno do antigo calendário da Data Fifa
Entidades criticaram quatro partidas em 16 dias e apontaram problemas como desgaste físico e dificuldades na venda de ingressos
CBF anuncia novo calendário do futebol masculino para 2027
Temporada começa em 6 de janeiro e termina em 5 de dezembro, e haverá paralisação para a Copa do Mundo Feminina entre junho e julho
Justiça autoriza Vasco a jogar no Maracanã contra o Boca Juniors
Cruz-Maltino havia entrado com novo recurso nesta sexta-feira (9) e obteve liberação do estádio para duelo pela semifinal da Sul-Americana
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