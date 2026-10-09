Uniformes do Real Madrid para a temporada 2027/28 - Footy Headlines

Uniformes do Real Madrid para a temporada 2027/28Footy Headlines

Publicado 09/10/2026 21:30

Insatisfeito com os uniformes da temporada atual, o Real Madrid já pensa em 2027. O clube espanhol pressionou a fornecedora de material esportivo, para criar modelos que resgatem as cores tradicionais. O site "Footy Headlines", especializado em vazamentos e novidades sobre material esportivo, divulgou nesta sexta-feira (9) as novas peças do time merengue.

Na temporada 2026/27, prevaleceram o branco e o verde nas camisas, com detalhes em rosa nas mangas. Porém, a história será diferente para a próxima temporada. A nova coleção da Adidas terá três modelos com predominância de branco, preto e roxo, em uma proposta que contrasta com os tons utilizados pelo clube espanhol na atual temporada.

A camisa principal manterá o branco como base, acompanhado de detalhes em roxo e preto. Já o segundo uniforme será predominantemente preto, com detalhes brancos, lembrando a peça utilizada na temporada 2014/15, marcada por uma estampa de dragão na parte frontal. Por fim, a terceira camisa terá o roxo como cor principal e um grafismo moderno.

A previsão é que a camisa principal seja lançada no início do verão europeu de 2027, enquanto os modelos reserva e terceiro uniforme cheguem entre julho e agosto. Recentemente, o Real Madrid renovou o contrato com a Adidas até junho de 2034, consolidando a parceria desde 1998. O novo acordo prevê o pagamento de 120 milhões de euros (cerca de R$ 670 milhões) por temporada.

Sem conquistar títulos há duas temporadas, o Real Madrid investiu pesado para a temporada 2026/27. Porém, o início da campanha não atingiu as expectativas. Em quarto lugar no Campeonato Espanhol, o time merengue viu o líder Barcelona abrir seis pontos de vantagem. A equipe comandada por José Mourinho volta a campo neste sábado (10), às 16h (de Brasília), contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu.