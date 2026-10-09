Éder Militão em ação durante treino do Real Madrid, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid
De acordo com o comandante, o defensor será desfalque ao menos nos próximos três jogos do time merengue, diante de Villarreal, Roma e Sevilla.
“Vê-lo treinar e como está fazendo me deixa feliz. Eu brinco todos os dias dizendo que vai jogar. Eu sabia que ele era bom, mas é ainda melhor. Mas não estará nem amanhã (sábado), nem em Roma, nem contra o Sevilla. Ainda precisa de algumas semanas”, disse o treinador, em entrevista coletiva.
O problema, inclusive, impossibilitou Militão de disputar a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro era considerado nome certo na convocação de Carlo Ancelotti, mas precisou passar por cirurgia e ficou de fora. Ele é peça importante na Seleção, principalmente pela polivalência – também pode atuar como lateral-direito, uma das posições mais carentes do país.
A agenda do Real Madrid
“É um adversário complicado, de Liga dos Campeões. Uma equipe de alto nível. Jogam muito bem e ainda não têm os pontos que vão conquistar. Estarão muito mais acima na classificação. Depois de perder o último jogo, temos a necessidade de somar os pontos. A preparação não foi fácil, foram dois dias com todos juntos, mas isso também não muda muito”, analisou José Mourinho.
“Para sermos justos, o Villarreal também teve jogadores convocados para as suas respectivas seleções. Não teve a semana perfeita”, complementou.
Depois, o Real Madrid terá a Roma pela frente, quarta-feira (14), às 16h, na Itália, pela segunda rodada da fase inicial da Liga dos Campeões.
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