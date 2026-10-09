Éder Militão em ação durante treino do Real Madrid, no CT de Valdebebas - Divulgação / Real Madrid

Éder Militão em ação durante treino do Real Madrid, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

Publicado 09/10/2026 13:27 | Atualizado 09/10/2026 13:32

Técnico do Real Madrid, José Mourinho atualizou a situação de Militão, que se recupera de uma lesão no tendão do bíceps femoral da perna esquerda, sofrida na reta final de abril. O zagueiro já retomou os treinos com o grupo , mas ainda precisará de um tempo para entrar em campo.

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De acordo com o comandante, o defensor será desfalque ao menos nos próximos três jogos do time merengue, diante de Villarreal, Roma e Sevilla.



“Vê-lo treinar e como está fazendo me deixa feliz. Eu brinco todos os dias dizendo que vai jogar. Eu sabia que ele era bom, mas é ainda melhor. Mas não estará nem amanhã (sábado), nem em Roma, nem contra o Sevilla. Ainda precisa de algumas semanas”, disse o treinador, em entrevista coletiva.



O problema, inclusive, impossibilitou Militão de disputar a De acordo com o comandante, o defensor será desfalque ao menos nos próximos três jogos do time merengue, diante de Villarreal, Roma e Sevilla.“Vê-lo treinar e como está fazendo me deixa feliz. Eu brinco todos os dias dizendo que vai jogar. Eu sabia que ele era bom, mas é ainda melhor. Mas não estará nem amanhã (sábado), nem em Roma, nem contra o Sevilla. Ainda precisa de algumas semanas”, disse o treinador, em entrevista coletiva. Copa do Mundo de 2026 . O zagueiro era considerado nome certo na convocação de Carlo Ancelotti, mas precisou passar por cirurgia e ficou de fora. Ele é peça importante na Seleção, principalmente pela polivalência – também pode atuar como lateral-direito, uma das posições mais carentes do país.

A agenda do Real Madrid

Os jogadores do Real Madrid se preparam para encarar o Villarreal neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Neste momento, o time merengue ocupa a quarta posição na tabela, com 15 pontos. O líder isolado é o Barcelona, que tem 21.



“É um adversário complicado, de Liga dos Campeões. Uma equipe de alto nível. Jogam muito bem e ainda não têm os pontos que vão conquistar. Estarão muito mais acima na classificação. Depois de perder o último jogo, temos a necessidade de somar os pontos. A preparação não foi fácil, foram dois dias com todos juntos, mas isso também não muda muito”, analisou José Mourinho.



“Para sermos justos, o Villarreal também teve jogadores convocados para as suas respectivas seleções. Não teve a semana perfeita”, complementou.



Depois, o Real Madrid terá a Roma pela frente, quarta-feira (14), às 16h, na Itália, pela segunda rodada da fase inicial da Liga dos Campeões.