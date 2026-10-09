Raphinha voltou a marcar com a camisa da seleção brasileira, mas sentiu desconforto muscular, contra a AustráliaRafael Ribeiro / CBF
Raphinha está fora dos próximos jogos do Barcelona, confirma técnico
Hansi Flick critica calendário das seleções ao explicar ausência do atacante, que não tem lesão muscular e será poupado
O motivo da decisão sobre Raphinha
Crítica aos amistosos da seleção brasileira
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