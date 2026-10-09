Raphinha voltou a marcar com a camisa da seleção brasileira, mas sentiu desconforto muscular, contra a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha voltou a marcar com a camisa da seleção brasileira, mas sentiu desconforto muscular, contra a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/10/2026 10:58

contra Getafe, no sábado (10), pelo Campeonato Espanhol, e Galatasaray, na terça-feira (13), pela Liga dos Campeões. A decisão foi tomada por precaução após o jogador apresentar um

O Barcelona terá o desfalque de Raphinha nos dois próximos compromissos,, pelo Campeonato Espanhol, e, pela Liga dos Campeões. A decisão foi tomada por precaução após o jogador apresentar um edema muscular a serviço da seleção brasileira.

A comissão técnica do clube catalão preferiu adotar a cautela, mesmo que os exames não apontem qualquer lesão na coxa direita. A preocupação é com o histórico recente de problemas musculares do jogador na região.



O motivo da decisão sobre Raphinha



Por isso, o técnico Hansi Flick não quer forçar a utilização de Raphinha para não correr o risco de perdê-lo para uma sequência importante em outubro. Afinal, o calendário reserva duelos contra PSG e Real Madrid, e o alemão não quer perder seu principal jogador no início de temporada, com 14 gols e três assistências em oito partidas pelo Barcelona.



"Os exames mostraram algo, não é uma lesão, mas temos que ter cuidado porque ele teve três lesões no ano passado e precisamos zelar por ele", explicou.



Crítica aos amistosos da seleção brasileira



O treinador também colocou em dúvida a necessidade de Raphinha ter participado dos dois jogos do Brasil contra a Austrália. O atacante sentiu um desconforto na coxa direita no primeiro tempo da vitória por 4 a 2 e deixou o campo no intervalo, após participar também do empate em 1 a 1 dias antes.



acabou cortado da delegação por precaução.

Sem lesão diagnosticada, mas com um pequeno edema, ele

"Seleção é seleção, e para qualquer um, o principal objetivo é defender o seu país. E essa é a mentalidade e a atitude do Raphinha. Ele sempre dá 100%. Temos que refletir se era necessário ele jogar na Austrália, viajar tantos quilômetros. É inacreditável", disse Flick.



"Eles têm que escolher os amistosos (que podem jogar), e na Europa isso não é possível por causa da Liga das Nações. Eles têm jogos para ver outros jogadores e dar descanso àqueles que têm mais minutos. Não é a melhor maneira que estão fazendo isso, mas tenho que aceitar e administrar os minutos na minha equipe", disse.



Os próximos jogos do Barcelona



Sem Raphinha, o Barcelona enfrenta o Getafe no sábado, às 13h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. E na terça-feira, às 16h, a equipe recebe o Galatasaray pela segunda rodada da Champions League.



Já o confronto com o PSG acontece no dia 20, pela competição europeia, e o clássico contra o Real Madrid será em 25 de outubro, por LaLiga.





