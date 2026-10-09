Max Verstappen vive o melhor momento na temporada de 2026 pela Red Bull Racing - Divulgação/Fórmula 1

Max Verstappen vive o melhor momento na temporada de 2026 pela Red Bull RacingDivulgação/Fórmula 1

Publicado 09/10/2026 11:26

A disputa parecia encaminhada para Ferrari e McLaren, mas Max Verstappen mudou o roteiro na última tentativa. O piloto da Red Bull, vencedor do GP do Bahrein , conquistou nesta sexta-feira (9) a pole position para a corrida sprint do GP de Singapura, com 1min31s156, em uma classificação que também teve uma reação decisiva de George Russell.

O britânico colocou a Mercedes na segunda posição e empurrou Charles Leclerc para o terceiro lugar. Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 e ficou em 14º.

Verstappen apareceu no momento mais importante da sessão para superar a referência de Leclerc em cerca de dois décimos. Russell também melhorou no fim e separou o holandês do piloto da Ferrari. Oscar Piastri terminou em quarto, à frente do companheiro de McLaren, Lando Norris. Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson e Pierre Gasly completaram os dez primeiros.



A segunda posição de Russell chama atenção também pela configuração de sua Mercedes. O britânico disputa o fim de semana sem o pacote de atualizações introduzido na etapa anterior, em Sepang. A equipe voltou à especificação aerodinâmica anterior em seu carro para comparar o desempenho, enquanto Antonelli mantém as novas peças. Com configurações diferentes, os companheiros terminaram separados por cinco posições.



O resultado oferece a Verstappen uma oportunidade de conquistar um triunfo inédito em Marina Bay. Antes deste fim de semana, o holandês nunca havia obtido uma pole ou vencido o GP de Singapura. A primeira posição desta sexta vale para a sprint, que estreia no circuito e encerra o calendário das seis corridas curtas de 2026. São Paulo não terá uma prova desse formato neste ano. O grid da corrida principal de domingo será definido em outra classificação, no sábado.



A tomada de tempos teve uma interrupção provocada por Sergio Pérez ainda na primeira fase. O mexicano acertou o muro na curva 4 e continuou com a asa dianteira bastante danificada, deixando um fragmento na pista. A bandeira vermelha foi acionada quando restavam aproximadamente seis minutos para o encerramento. Depois da retirada dos detritos, os pilotos voltaram ao circuito com pouco tempo para garantir uma volta competitiva.



Verstappen precisou de apenas uma tentativa rápida para liderar essa etapa, com 18 milésimos de vantagem sobre Leclerc. Para Bortoleto, o encerramento foi mais tenso: uma demora na atualização dos resultados o colocou momentaneamente entre os eliminados na transmissão. O brasileiro, porém, ainda completava uma volta rápida e conseguiu avançar. Ficaram pelo caminho Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alexander Albon, Pérez, Valtteri Bottas e Carlos Sainz.



No Q2, a Ferrari assumiu o protagonismo e colocou Leclerc e Hamilton nas duas primeiras posições. A Mercedes teve Russell em quarto e Antonelli em sétimo, antes da reação do britânico na decisão. Bortoleto não conseguiu acompanhar a melhora dos adversários e encerrou sua participação com 1min33s466, na 14ª colocação.



O brasileiro ficou duas posições atrás de Nico Hülkenberg, seu companheiro de Audi, que marcou 1min33s420. A diferença entre os dois foi de apenas 46 milésimos, com Oliver Bearman entre eles. Franco Colapinto terminou em 11º, enquanto Fernando Alonso e Esteban Ocon também foram eliminados, em 15º e 16º, respectivamente.



A fase final começou com Ferrari e McLaren na disputa pela liderança, mas terminou com Red Bull e Mercedes na primeira fila Hamilton não repetiu a posição obtida na etapa anterior e ficou em sexto, atrás das duas McLarens. Já Antonelli, líder do campeonato, terá de partir do sétimo lugar para tentar avançar na corrida curta. Em um circuito com espaço limitado para ultrapassagens, a recuperação exigirá aproveitar a largada e as oportunidades que surgirem durante a prova.



A sprint está marcada para este sábado, às 6h (horário de Brasília). No mesmo dia, às 10h, acontece a classificação para a corrida principal. O GP de Singapura será disputado no domingo, às 9h.



A classificação para a corrida sprint do GP de Singapura



1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s156



2. George Russell (ING/Mercedes), 1min31s276



3. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s399



4. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min31s454



5. Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s587



6. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min31s702



7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min31s849



8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min32s341



9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min32s400



10. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s319



11. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min33s249



12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min33s420



13. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min33s423



14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min33s466



15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s734



16. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min34s368



17. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min35s136



18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min35s662



19. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min36s130



20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min36s760



21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min36s860



22. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min37s376