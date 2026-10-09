Neymar comemora gol marcado pelo Santos sobre o FlamengoRaul Baretta/ Santos FC
"Neymar revoluciona o Brasileirão", destacou o jornal espanhol 'As'. "Neymar converteu o primeiro pênalti com tranquilidade, dando novo fôlego ao Santos. Isso resultou em uma falta na entrada da área, que o próprio Neymar cobrou em um lance ensaiado, levando a outro pênalti por falta em Gabigol. E o camisa 10 não ia errar contra Rossi, que não conseguiu antecipar as intenções do atacante", completa a publicação.
Foi a primeira partida de Neymar após a lesão na coxa direita que o tirou de ação por cinco semanas. Ele iniciou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, na vaga de Philippe Coutinho.
Por controle de carga, ele não deve ficar à disposição para o jogo contra o Atlético-MG, no domingo, às 16h. O Santos já planejava não utilizar o jogador em Belo Horizonte pelo fato de a Arena MRV dispor de gramado sintético, piso no qual Neymar costuma não atuar.
Na oitava posição, o Santos chegou aos 42 pontos e entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. O time santista está a seis pontos de distância do Cruzeiro (48), time que abre o G-5 do Brasileirão.
Os jogos que restam ao Santos
. Fluminense x Santos (18/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Bahia (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Palmeiras (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Santos (02/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Coritiba x Santos (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Grêmio (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Santos (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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