Neymar comemora gol marcado pelo Santos sobre o Flamengo - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar comemora gol marcado pelo Santos sobre o FlamengoRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 09/10/2026 11:57

"Neymar revoluciona o Brasileirão", destacou o jornal espanhol 'As'. "Neymar converteu o primeiro pênalti com tranquilidade, dando novo fôlego ao Santos. Isso resultou em uma falta na entrada da área, que o próprio Neymar cobrou em um lance ensaiado, levando a outro pênalti por falta em Gabigol. E o camisa 10 não ia errar contra Rossi, que não conseguiu antecipar as intenções do atacante", completa a publicação.Foi a primeira partida de Neymar após a lesão na coxa direita que o tirou de ação por cinco semanas. Ele iniciou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, na vaga de Philippe Coutinho.Por controle de carga, ele não deve ficar à disposição para o jogo contra o Atlético-MG, no domingo, às 16h. O Santos já planejava não utilizar o jogador em Belo Horizonte pelo fato de a Arena MRV dispor de gramado sintético, piso no qual Neymar costuma não atuar.