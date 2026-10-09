Flamengo's Argentine goalkeeper #01 Agustin Rossi celebrates after winning the penalty shootout of the Copa Libertadores quarterfinal second leg football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Flamengo at the Jorge Luis Hirschi Stadium in La Plata, Buenos Aires province, Argentina on September 25, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) - Luis ROBAYO / AFP

Flamengo's Argentine goalkeeper #01 Agustin Rossi celebrates after winning the penalty shootout of the Copa Libertadores quarterfinal second leg football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Flamengo at the Jorge Luis Hirschi Stadium in La Plata, Buenos Aires province, Argentina on September 25, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Luis ROBAYO / AFP

Publicado 09/10/2026 13:13

A discussão sobre a titularidade de Agustín Rossi voltou a ganhar força entre os torcedores do Flamengo. O goleiro, que já foi importante em conquistas recentes do clube, passou a enfrentar questionamentos cada vez maiores por causa de erros que custaram caro em momentos decisivos. A pergunta agora é inevitável: Rossi ainda reúne argumentos suficientes para permanecer como dono da posição?

O empate por 2 a 2 com o Santos, depois de o Flamengo abrir dois gols de vantagem, aumentou ainda mais a insatisfação. Em uma partida na qual o Rubro-Negro parecia ter o controle do resultado, uma saída equivocada do goleiro contribuiu para uma sequência de acontecimentos que mudou completamente o cenário do jogo. O lance terminou em pênalti para o adversário e na expulsão de Jorginho, deixando a equipe em uma situação extremamente complicada.

É importante separar as responsabilidades. O resultado não pode ser colocado exclusivamente na conta de Rossi. O Flamengo também precisa ser cobrado pela maneira como administrou a vantagem, pela perda de organização depois da expulsão e pela dificuldade para controlar a pressão santista. No futebol, um erro pode mudar uma partida, mas a responsabilidade pelo resultado envolve todo o conjunto.

Isso não significa, porém, que o goleiro deva escapar das críticas. A preocupação dos torcedores não está restrita a um único lance. A recorrência de falhas, as dúvidas sobre o posicionamento em determinadas finalizações e a insegurança provocada por algumas decisões alimentam a sensação de que o Flamengo precisa avaliar com mais rigor a situação de sua meta.

Outro ponto importante é a diferença entre uma fase ruim e uma queda de rendimento que exige uma mudança de planejamento. Todo goleiro está sujeito a erros. Até os mais experientes falham, sofrem gols defensáveis e atravessam períodos de desconfiança. O problema começa quando os erros se repetem, comprometem resultados e passam a influenciar a confiança do próprio jogador e da equipe.

Rossi também tem méritos que precisam ser reconhecidos. Ele já teve atuações decisivas com a camisa rubro-negra, demonstrou capacidade em cobranças de pênalti e participou de uma fase vitoriosa do clube. Ignorar esse histórico seria injusto. Entretanto, o futebol não permite que ninguém viva indefinidamente do que fez no passado. A titularidade precisa ser sustentada pelo desempenho atual.



Comparativo dos últimos 3 goleiros que atuaram pelo Flamengo Canal do YouTube Devoção Rubro Negra

Mas a discussão atual não deve ser resolvida apenas olhando para o passado. O que importa é saber qual goleiro oferece mais segurança ao Flamengo neste momento. Se Rossi continua sendo a melhor opção, precisa demonstrar isso dentro de campo, reduzindo os erros e transmitindo confiança à defesa. Se existe outro jogador em condições de disputar a posição, a comissão técnica precisa avaliar essa possibilidade de maneira concreta. A comparação com Diego Alves e Santos também merece cuidado. Cada um atuou em contextos diferentes, enfrentou equipes distintas e viveu momentos específicos do Flamengo. Diego Alves construiu uma trajetória marcada por defesas importantes e personalidade em jogos grandes. Santos também teve períodos de protagonismo, enquanto Rossi conquistou espaço e apresentou qualidades importantes, especialmente em situações de pressão. Para determinar quem teve o melhor desempenho, é necessário comparar números equivalentes, considerando períodos, partidas disputadas e critérios estatísticos iguais.Mas a discussão atual não deve ser resolvida apenas olhando para o passado. O que importa é saber qual goleiro oferece mais segurança ao Flamengo neste momento. Se Rossi continua sendo a melhor opção, precisa demonstrar isso dentro de campo, reduzindo os erros e transmitindo confiança à defesa. Se existe outro jogador em condições de disputar a posição, a comissão técnica precisa avaliar essa possibilidade de maneira concreta.

Manter a titularidade sem uma concorrência efetiva pode transmitir a impressão de que o cargo está garantido independentemente do desempenho. Por outro lado, trocar de goleiro apenas para responder à pressão da torcida também pode ser uma decisão precipitada. A solução mais responsável é estabelecer uma avaliação técnica clara, observar os treinamentos, analisar as atuações recentes e oferecer oportunidades reais a quem estiver preparado para competir.

**Na minha avaliação, Rossi não precisa ser descartado imediatamente, mas também não pode continuar sendo tratado como intocável.** O Flamengo deve preservar o respeito pela história recente do goleiro, sem permitir que essa história se transforme em uma garantia permanente de titularidade.

A cobrança precisa ser proporcional à importância da posição e à dimensão dos objetivos do clube. Um time que disputa títulos importantes não pode ignorar falhas recorrentes, principalmente quando elas influenciam diretamente os resultados. Rossi tem a oportunidade de responder dentro de campo, recuperar a confiança e mostrar que ainda pode ser o goleiro ideal para o Flamengo.

A questão, portanto, não é escolher entre defender Rossi a qualquer custo ou transformá-lo no único culpado pelos tropeços da equipe. É exigir desempenho, responsabilidade e concorrência de verdade. Se ele voltar a apresentar segurança e regularidade, terá condições de justificar sua permanência. Se os erros continuarem, a comissão técnica precisará considerar uma mudança.

No Flamengo, ninguém deve ser maior do que o clube. E a posição de goleiro, pela responsabilidade que carrega, precisa ser conquistada a cada partida.