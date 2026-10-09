Vini Jr ainda não conseguiu engrenar neste começo de temporada pelo Real Madrid - Jose Jordan / AFP

Vini Jr ainda não conseguiu engrenar neste começo de temporada pelo Real MadridJose Jordan / AFP

Publicado 09/10/2026 15:20

"Quando um jogador não está bem, existem diferentes estratégias para tentar fazê-lo melhorar. Uma delas, obviamente, é a meritocracia pura: se você não está bem, fica fora. Mas a meritocracia pura também tem seus riscos. Em vez de contribuir para ajudar o jogador, você pode contribuir para que ele precise de ainda mais tempo para voltar à sua condição normal", explicouAlém disso, Mourinho comentou que se sente "triste" ao ver que Vini Jr. tem lutado para recuperar a melhor forma, mas que vai analisar com calma a situação do camisa 7: "O que me machuca, o que me deixa mais triste, é perceber que ele quer muito estar bem. Que ele quer muito ser o Vinicius que ganha jogos, ganha títulos, ganha Champions, faz a diferença. O que mais me machuca é sentir essa dor que ele sente, sendo um rapaz que, para minha surpresa, é extraordinário e está trabalhando muitíssimo para voltar.""A pergunta direta é: ele vai jogar sempre, até que o nosso Vinicius volte? Ou chegará um momento em que eu poderei pensar que a melhor maneira de ajudá-lo será um plano específico, que implique não jogar ou ficar no banco, para tentarmos encontrar outra forma de ajudá-lo?", completou.Por fim, o treinador do Real Madrid pediu mais calma aos torcedores com o jogador, pois Vinicius Jr. é um jogador importante para o clube: "Como vocês já entenderam, eu não mexo com o madridismo verdadeiro e puro. Só respeito, não mexo. Mas me dói o coração quando um rapaz como esse, que obviamente ainda não é aquele Vinicius, um jogador de outro mundo… Me dói o coração ver que as pessoas, provavelmente também influenciadas por muitos de vocês (jornalistas), não estão ajudando. E é um rapaz que merece ser ajudado, porque quer muito ser o Vinicius que deu tantas alegrias importantes à torcida do Real Madrid."Buscando superar a má fase, Vini Jr. deve ganhar mais uma chance com José Mourinho neste sábado, 10, quando o Real Madrid encara o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.