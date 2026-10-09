Mbappé não vive clima bom no Real Madrid - Divulgação/ Real Madrid

Mbappé não vive clima bom no Real MadridDivulgação/ Real Madrid

Publicado 09/10/2026 13:40 | Atualizado 09/10/2026 13:54

A relação entre Vini Jr e Kylian Mbappé foi assunto do jornal esportivo espanhol "OK Diario". A publicação afirmou que o brasileiro e o francês tem uma relação fria fora dos gramados e que os dois só interagem no âmbito profissional.

Os dois costumeiramente aparecendo se abraçando e elogiando um ao outro, mas a relação longe das câmeras não seria a mesma. Nenhum dos dois teria interesse em construir uma relação mais próxima. O brasileiro, porém, não seria o único a manter distância do francês.

A situação envolvendo Mbappé não seria apenas com Vini Jr. Outros jogadores do elenco, inclusive, teriam problemas com o camisa 10. Um deles é Jude Bellingham. O Real teria feito uma intervenção na relação entre os dois para amenizar o ocorrido.

Dirigentes do Real Madrid pediram ao camisa 10 da seleção da Inglaterra que tivesse "paciência e ignorasse certos incidentes". O jornal espanhol contou que Bellingham aceitou dar uma "trégua" e ajudar a instituição a reconstruir o relacionamento.



Outro ponto de atrito entre Mbappé e o elenco do Real Madrid seria a percepção de que o francês faz tudo do próprio jeito. Um episódio durante a última Data Fifa, por exemplo, causou estranhamento entre os jogadores. Enquanto atletas lesionados ou não convocados por suas seleções treinaram juntos no centro de treinamento de Valdebebas, o camisa 10 só retornou a Madri na última segunda-feira e realizou atividades sozinho, à tarde. Embora tivesse autorização do clube, sua ausência chamou a atenção dos companheiros, já que ele havia se lesionado após a primeira partida da França nesta janela internacional.



Nas últimas temporadas, o Real Madrid viu seu maior rival, o Barcelona, conquistar dois títulos consecutivos do Campeonato Espanhol. A equipe merengue também não obteve bons resultados na Liga dos Campeões, cuja última conquista ocorreu justamente antes da chegada de Mbappé. O francês também teve problemas de relacionamento no PSG, com Neymar e Messi, e depois que mudou de ares, o clube de Paris conquistou duas Ligas dos Campeões.







