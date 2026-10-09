Enzo Maresca assumiu o comando do Manchester City em junho - May James / AFP

Enzo Maresca assumiu o comando do Manchester City em junhoMay James / AFP

Publicado 09/10/2026 17:04

a decisão da Premier League sobre as 115 acusações de irregularidades financeiras pelas quais os Citizens vinham sendo investigados desde 2018. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o treinador italiano, de 41 anos, minimizou o caso e demonstrou confiança no clube.



"De maneira pessoal, posso dizer de forma honesta que estou muito calmo. O clube vem sendo bem claro conosco. E eu confio totalmente no clube", disse Maresca.



"Claro que entendemos o ruído que isso gera, mas nosso foco é só no que podemos controlar. E o que eu posso controlar é a parte do futebol", completou. Técnico do Manchester City, Enzo Maresca comentouEm entrevista aos canais oficiais do clube, o treinador italiano, de 41 anos, minimizou o caso e demonstrou confiança no clube."De maneira pessoal, posso dizer de forma honesta que estou muito calmo. O clube vem sendo bem claro conosco. E eu confio totalmente no clube", disse Maresca."Claro que entendemos o ruído que isso gera, mas nosso foco é só no que podemos controlar. E o que eu posso controlar é a parte do futebol", completou.

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Entenda as irregularidades do City

O Manchester City foi considerado culpado em todas as 115 acusações de violações financeiras, que se concentram em nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18. O veredicto encerra uma investigação que começou em 2018 e pode resultar em punições ao clube, ainda não definidas. A equipe inglesa deve recorrer da decisão.



As acusações foram apresentadas formalmente em fevereiro de 2023, após quatro anos de apuração. O julgamento teve início em setembro de 2024 e terminou em dezembro daquele ano. Desde então, uma comissão independente analisava o caso até divulgar o veredicto nesta sexta-feira (25).



As infrações reconhecidas envolvem diferentes áreas da administração do Manchester City. Entre elas estão informações financeiras consideradas imprecisas, receitas de patrocínio relacionadas aos proprietários do clube e a falta de divulgação de pagamentos feitos a jogadores e ao então técnico Roberto Mancini.



Também foram reconhecidas violações relacionadas às regras de licenciamento e Fair Play da Uefa e aos regulamentos de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League. As acusações sobre informações financeiras abrangem as temporadas entre 2009/10 e 2017/18. Já as relacionadas a Mancini e aos jogadores correspondem a períodos específicos dentro desse intervalo.



Parte do processo também trata da relação do Manchester City com a investigação. O clube foi considerado culpado por não fornecer documentos e informações solicitados pela Premier League. Ao todo, 35 das 115 acusações estavam ligadas à falta de cooperação, em episódios registrados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023.



Na última sexta-feira (2), o Manchester City apresentou seu recurso contra a decisão. Em sua linha de defesa, por meio de um comunicado, o City reforçou que é "inocente" e descreveu a sentença contra o clube como "opinião". A equipe alega que a decisão "contém erros materiais claros, de direito, princípio e fato, e é insegura".



A Premier League tem 12 semanas, a partir da última sexta-feira (2), para avaliar essa apelação e mais 30 dias para proferir o resultado dessa análise.