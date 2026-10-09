SporTV transmitirá jogos da Libertadores de todas as fases - Reprodução

SporTV transmitirá jogos da Libertadores de todas as fasesReprodução

Publicado 09/10/2026 15:53 | Atualizado 09/10/2026 15:59

A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (9), novos acordos para a transmissão da Libertadores no Brasil entre 2027 e 2030. A principal novidade é o retorno do torneio ao SporTV, canal esportivo do Grupo Globo, além da manutenção da Paramount+ no pacote de direitos da competição. Cada plataforma terá direito à exibição de 41 partidas por temporada.

O novo contrato amplia a presença da Libertadores na televisão por assinatura e no streaming. O pacote compartilhado contempla jogos das fases preliminares, 24 partidas da fase de grupos, dois confrontos das oitavas de final, um das quartas de final, um das semifinais e a grande decisão do torneio.

Uma das novidades é que a Paramount+ passará a transmitir a final da Libertadores, algo que não fazia parte de seu pacote anterior. O acordo também prevê a exibição de outras competições organizadas pela Conmebol, incluindo a Libertadores Feminina, a Libertadores Sub-20, os torneios de futsal masculino e feminino, o futebol de areia e a eLibertadores.

No ano passado, a Globo e a ESPN renovaram seus contratos para transmitir a Libertadores entre 2027 e 2030. A Globo ficou com os direitos da TV aberta, enquanto a ESPN manteve o pacote principal da televisão por assinatura e do streaming.

A Globo exibirá partidas pela TV Globo e pela ge tv, enquanto a ESPN continuará transmitindo jogos em seus canais e plataformas digitais. Agora, SporTV e Paramount+ entram no acordo, que terá validade por mais quatro temporadas da principal competição de clubes do continente.

"Estamos muito satisfeitos em dar novamente as boas-vindas a Paramount+ e Sportv ao nosso grupo de parceiros de transmissão no Brasil. A renovação e o retorno de parceiros históricos são uma prova do valor da Conmebol Libertadores para o mercado brasileiro e do foco contínuo da Conmebol na construção de relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos com todos os seus parceiros. Esperamos viver mais um ciclo de sucesso com o Paramount+ e ampliar ainda mais nossa relação existente com a Globo”, afirmou o diretor comercial da Conmebol, Juan Emilio Roa.