SporTV transmitirá jogos da Libertadores de todas as fasesReprodução
Sportv volta a transmitir Libertadores a partir de 2027
Além do canal esportivo da Globo, Paramount+ também acerta pacote de jogos da competição sul-americana até 2030; veja detalhes
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Mourinho sai em defesa de Vini Jr. após início ruim no Real Madrid
Técnico português afirmou que precisa avaliar caso a caso e explicou os riscos de tirar o atacante da equipe titular durante a má fase
Fifa identifica árbitros como principais alvos de ataques na Copa
Relatório da entidade registra mais de 240 mil casos de abuso, como racismo ou ameaça, nas redes sociais durante o torneio
Savarino alcança feito inédito e quebra escrita de três anos no Flu
Jogador, de 29 anos, anotou três gols em momento decisivo na temporada, depois de perder espaço com a efetivação de Marcão no clube
Flamengo detona arbitragem em empate com o Santos: ‘Erros graves’
Rubro-Negro ficou na bronca com vários lances durante a partida na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Mbappé tem relação fria com Vini e 'treta' com Bellingham, diz jornal
Situação do francês e relacionamento com o elenco do Real não tem sido boa; clube espanhol já teria intercedido para resolver problemas