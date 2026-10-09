Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: Fifa vê aumento das mensagens ofensivas na edição deste anoDivulgação / Adidas
Fifa identifica árbitros como principais alvos de ataques na Copa
Relatório da entidade registra mais de 240 mil casos de abuso, como racismo ou ameaça, nas redes sociais durante o torneio
Números do relatório da Fifa
Racismo e ameaças
Ataques ocultados
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Relatório da entidade registra mais de 240 mil casos de abuso, como racismo ou ameaça, nas redes sociais durante o torneio
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