Léo Jardim construiu história no Gigante - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim construiu história no Gigante Matheus Lima / Vasco

Publicado 10/10/2026 11:15

Um dos principais destaques do elenco do Vasco, o goleiro Léo Jardim, de 31 anos, está em sua quarta temporada defendendo o Cruz-Maltino. Ao abordar sobre o período no clube, o arqueiro explicou qual a razão de um encaixe tão perfeito em São Januário.

"O carinho da torcida que eu sempre recebi, o reconhecimento pelo que fiz. O carinho que recebi das pessoas dentro do clube, sempre fui muito bem recebido. A gente se sente como uma família aqui. Para um atleta poder desempenhar bem e dar resultado, eu acho que isso faz bastante diferença", disse o goleiro em entrevista à "Conmebol".

Léo Jardim chegou ao Vasco no começo de 2023 em transferência junto ao Lille, da França. Na ocasião, o Cruz-Maltino desembolsou cerca de 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 14 milhões na cotação da época).

O goleiro teve rápida identificação e logo se tornou peça fundamental no elenco e destaque nas temporadas. O bom momento levou Léo Jardim a receber uma oportunidade com Dorival Júnior na seleção brasileira em 2024.

Léo Jardim renovou seu contrato com o Vasco no meio da temporada passada. Atualmente, ele tem contrato com o Cruz-Maltino até fim de 2030. A multa rescisória do goleiro é avaliada em 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 64 milhões).

Desde que chegou ao Vasco, o goleiro recebeu sondagens de clubes do futebol europeu como Porto e Galatasaray, porém, decidiu permanecer em São Januário, confiante de que irá conquistar títulos de expressão no clube.

Léo Jardim já bateu na trave em duas temporadas seguidas na Copa do Brasil. Em 2024, o clube foi eliminado na semifinal para o Atlético-MG e na temporada passada perdeu a final para o Corinthians. Atualmente, o Cruz-Maltino está na semifinal da competição e também da Sul-Americana.

Antes do Vasco, o goleiro teve passagens por clubes como Grêmio, Rio Ave e Boavista, de Portugal, e também pelo Lille, da França. Pelo Cruz-Maltino, Léo Jardim entrou em campo em 224 partidas pela equipe de São Januário.