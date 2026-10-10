Andrés Gómez disputa bola em jogo contra o Remo - Divulgação / Vasco

Andrés Gómez disputa bola em jogo contra o RemoDivulgação / Vasco

Publicado 10/10/2026 19:56 | Atualizado 10/10/2026 21:15

Vasco empatou com o Remo em 0 a 0 na noite deste sábado (10), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Pedro Emanuel acumulou algumas chances ao longo da partida, mas não conseguiu balançar as redes e teve uma atuação abaixo, em comparação aos últimos jogos. Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece na 14ª colocação, com 35 pontos, enquanto o time paraense, que está no 19º lugar, chega a 25 pontos.

O Gigante da Colina volta a campo para enfrentar o Boca Juniors na próxima terça-feira (13), às 21h30, no La Bombonera, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Depois, o Cruz-Maltino encara o São Paulo no sábado (17), às 21h, no Morumbis, pelo Brasileirão.

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O jogo

O Vasco começou o jogo com mais posse, enquanto o Remo apostou em contra-ataques. David quase abriu o placar aos 12 minutos, em bola que sobrou após dividida na entrada da área do clube paraense, mas o atacante acabou furando o chute. O Cruz-Maltino seguia com dificuldades em criar chances perigosas, mas ao mesmo tempo, travava as investidas do adversário.

Então, o Remo começou a crescer mais na partida e equilibrar as ações, mas também sem criação. Mas aos 25 minutos, depois de cobrança de escanteio, Robert Renan desviou e Marcelo Rangel ficou com a bola. Logo na sequência, Saldivia perdeu a bola para Eduardo Melo, mas conseguiu se recuperar e retomar a posse. Depois, Lescano cruzou para Thiago Mendes, que cabeceou para fácil defesa do goleiro do time paraense. A partida seguiu com muitos erros para os dois lados.

David quase abriu o placar aos 32 minutos. Ao receber grande passe de Colidio, o atacante finalizou para defesa de Marcelo Rangel, que quase deixou a bola entrar, mas defendeu em dois tempos. O Remo respondeu com Marcelinho, que cruzou para Eduardo Melo cabecear e Léo Jardim defender.

O Vasco ainda teve boas chances na reta final da primeira etapa. Na primeira, Marcelo Rangel cobrou mal um tiro de meta e a bola ficou com David, que tocou para Colidio. O argentino, no entanto, errou na devolução. Depois, Lucas Piton recebeu na área e chutou em cima do goleiro.

O Cruz-Maltino voltou do intervalo com uma chance perigosa. David, pela esquerda, tocou para Colidio, que recebeu na área, mas chutou para fora. O jovem ainda sentiu dores e precisou ser substituído na sequência. Depois, David recebeu cruzamento de Saldivia e cabeceou para fora. Na sequência, Andrés Gómez recebeu cruzamento e tocou para o meio, mas Lescano dividiu com a defesa adversária e a bola sobrou para Marcelo Rangel.

Depois disso, o Remo teve chegadas perigosas com Eduardo e Taliari, mas o Vasco respondeu em escanteio, com cabeçada de David que tirou tinta do gol. Logo depois, foi a vez de Spinelli receber cruzamento de Puma Rodríguez e mandar de cabeça com perigo. Já na reta final da partida, a equipe paraense quase abriu o placar: David Braga recebeu pela esquerda, saiu livre e tocou para Taliari, que não conseguiu chegar na bola para finalizar.

O Vasco tentou crescer nos últimos minutos. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Saldivia, que cabeçeou para o miolo da área, mas Marcelo Rangel afastou. O juiz, no entanto, já havia marcado a falta no lance. Depois, Andrés Gómez recebeu lançamento de Ramon Rique, invadiu a área e chutou para defesa de Marcelo Rangel