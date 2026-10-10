Maracanã é alvo de disputas judiciais antes da partida entre Vasco x Boca - Daniel Brasil / Maracanã

Maracanã é alvo de disputas judiciais antes da partida entre Vasco x BocaDaniel Brasil / Maracanã

Publicado 10/10/2026 17:38

suspender, neste sábado (10), a liminar que obrigava a Fla-Flu Serviços S.A. a disponibilizar o estádio para o Vasco disputar o jogo contra o Boca Juniors no próximo dia 20 de outubro. A empresa soltou uma nota explicando a situação e defendendo os argumentos apresentados para negar a utilização do estádio ao Cruz-Maltino



"A decisão reconheceu que o pronunciamento anteriormente proferido pelo Desembargador Marco Antônio Ibrahim ocorreu sem prévia oitiva da Fla-Flu Serviços, em contrariedade às provas constantes dos autos e sem qualquer fato novo que justificasse a alteração do entendimento anterior", afirmou.



"O Tribunal destacou, ainda, que os elementos técnicos apresentados pela Concessionária amparam as razões que fundamentaram a negativa para realização da partida no Maracanã, inclusive quanto às condições do gramado, além de reconhecer que a própria Polícia Militar atestou a viabilidade da realização do evento no Estádio Nilton Santos. A Fla-Flu Serviços seguirá adotando todas as medidas necessárias à defesa do adequado planejamento, da operação e da preservação do Complexo Maracanã", completou. O Consórcio Maracanã se pronunciou após o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). A empresa soltou uma nota explicando a situação e defendendo os argumentos apresentados para negar a utilização do estádio ao Cruz-Maltino"A decisão reconheceu que o pronunciamento anteriormente proferido pelo Desembargador Marco Antônio Ibrahim ocorreu sem prévia oitiva da Fla-Flu Serviços, em contrariedade às provas constantes dos autos e sem qualquer fato novo que justificasse a alteração do entendimento anterior", afirmou."O Tribunal destacou, ainda, que os elementos técnicos apresentados pela Concessionária amparam as razões que fundamentaram a negativa para realização da partida no Maracanã, inclusive quanto às condições do gramado, além de reconhecer que a própria Polícia Militar atestou a viabilidade da realização do evento no Estádio Nilton Santos. A Fla-Flu Serviços seguirá adotando todas as medidas necessárias à defesa do adequado planejamento, da operação e da preservação do Complexo Maracanã", completou.

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Entenda o caso

O TJ-RJ havia determinado, nesta sexta-feira (9), que o Maracanã seria palco da partida. Então, o Cruz-Maltino começou a venda de ingressos, comercializando mais de 45 mil entradas até o momento.



Após a decisão da Justiça, a Fla-Flu Serviços S.A. entrou com um mandado de segurança para contestar a medida do Tribunal. Suely Lopes Magalhães argumentou, em seu despacho, que o desembargador Marco Antônio Ibrahim, autor da decisão que liberou o Maracanã ao Vasco, não tinha competência para rever a decisão anterior de Alexandre de Carvalho Mesquita, relator do caso.



Suely também destacou que um parecer do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (Bepe) considerou o estádio Nilton Santos apto a receber o confronto. Ela ainda lembrou que, no mesmo dia da semifinal, haverá uma partida entre Flamengo e Botafogo pelo NBB, o campeonato nacional de basquete, no Maracanãzinho, ressaltando o risco de confronto entre torcidas.



Diante do recurso apresentado pela concessionária, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) suspendeu, neste sábado (10), a liminar que obrigava a Fla-Flu Serviços S.A., responsável pela administração do Maracanã, a disponibilizar o estádio para o Vasco disputar o jogo contra o Boca Juniors. A magistrada ressaltou que a decisão não define se o clube tem direito a utilizar o estádio. O tema seguirá em debate no processo original e no recurso apresentado pelo Vasco.



A utilização do Maracanã em alguns jogos é uma batalha que o Vasco tem travado neste ano com o consórcio do estádio, que é administrado por Flamengo e Fluminense. O Cruz-Maltino teve seu pedido negado para a partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória.



No ano passado, o clube de São Januário conseguiu utilizar o Maracanã como palco da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o Cruz-Maltino acabou sendo derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

Vasco x Boca Juniors

O Vasco inicia a disputa contra o Boca Juniors no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Já a partida de volta será realizada no dia 20, no mesmo horário. Em caso de empate nos dois jogos, o duelo será decidido nos pênaltis.