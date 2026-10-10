O lance aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo do clássico, após dividida com Ferraresi. Depois do choque, os atletas caíram no chão e o vascaíno foi atingido por uma joelhada na costela. Ele ficou caído, demonstrando dificuldade para respirar. Então, ele foi retirado de maca e substituído por David. O Cruz-Maltino venceu o confronto por 2 a 1.
Apesar do susto, o atacante fez questão de tranquilizar os torcedores depois do jogo e se manifestou nas redes sociais. "Obrigado a todos pelas mensagens! Graças a Deus foi só um susto. Seguimos", afirmou o jogador em postagem no Instagram. Apesar disso, a comissão técnica optou por poupá-lo para o jogo contra o Remo, enquanto ele segue o tratamento no local.
Bruno Duarte tem 30 anos. O jogador passou pelas categorias de base do Palmeiras e São Paulo. Nos profissionais, atuou pela Portuguesa até se transferir ao Lviv, da Ucrânia. Ainda acumulou passagens pelo Estrela Vermelha, da Sérvia, e Vitória de Guimarães, de Portugal, até retornar ao futebol brasileiro em 2026, pelo Vasco.
O técnico Pedro Emanuel terá o retorno de Andrés Gómez, que estava suspenso. Com isso, Marino Hinestroza volta ao banco de reservas. Apesar do duelo da próxima terça-feira (13), contra o Boca Juniors, o treinador deve manter a escalação do time titular, pois a luta para escapar do rebaixamento continua.
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