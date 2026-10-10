Leandro Paredes sofre uma falta no jogo do Boca Juniors contra o Instituto de Córdoba - Foto: Alejandro PAGNI / AFP

Leandro Paredes sofre uma falta no jogo do Boca Juniors contra o Instituto de Córdoba Foto: Alejandro PAGNI / AFP

Publicado 10/10/2026 16:30

Vasco pela Sul-Americana, na próxima terça-feira (13). O volante Leandro Paredes teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita confirmada e está fora da semifinal contra o Cruz-Maltino. A expectativa é que o argentino retorne apenas em novembro. A informação é da 'ESPN'.



A lesão ocorreu no empate do Boca Juniors contra o Instituto Córdoba, na última sexta-feira (10). Na ocasião, o volante entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo, mas, aos 26, foi substituído após sentir um desconforto na coxa direita. O Boca Juniors terá um desfalque importante para o duelo contra opela Sul-Americana, na próxima terça-feira (13). O volante Leandro Paredes teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita confirmada e está fora da semifinal contra o Cruz-Maltino. A expectativa é que o argentino retorne apenas em novembro. A informação é da 'ESPN'.A lesão ocorreu no empate do Boca Juniors contra o Instituto Córdoba, na última sexta-feira (10). Na ocasião, o volante entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo, mas, aos 26, foi substituído após sentir um desconforto na coxa direita.

Leia mais: Léo Jardim explica 'encaixe perfeito' com o Vasco: 'Recebi carinho'



O técnico da equipe argentina, Rodolfo Arruabarrena, lamentou a ausência do capitão, mas demonstrou confiança nas opções disponíveis para a sequência da temporada:



"Perdemos o capitão, o líder, mas temos jogadores com outras características para substituí-lo. Já passamos por esses momentos e sempre demos a cara a tapa, e o elenco agradece isso. Esperamos mostrar mais uma vez a nossa força na terça-feira", afirmou. O técnico da equipe argentina, Rodolfo Arruabarrena, lamentou a ausência do capitão, mas demonstrou confiança nas opções disponíveis para a sequência da temporada:"Perdemos o capitão, o líder, mas temos jogadores com outras características para substituí-lo. Já passamos por esses momentos e sempre demos a cara a tapa, e o elenco agradece isso. Esperamos mostrar mais uma vez a nossa força na terça-feira", afirmou.

Importância de Paredes no elenco

Contratado em julho de 2025, Paredes é peça fundamental no Boca Juniors na temporada. Além de ser capitão da equipe, o argentino é considerado um dos pilares do meio-campo. Em 2026, o volante atuou em 35 jogos, sendo 29 como titular, e anotou três gols e seis assistências.

Momento do Boca Juniors na temporada

Apesar do desfalque importante, o Boca Juniors chega para o duelo em boa fase. A equipe argentina acumula 17 partidas sem perder. A última derrota foi no dia 30 de julho, contra o O'Higgins, no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. A equipe também está na semifinal da Copa Argentina e ocupa a terceira colocação do campeonato nacional, com 21 pontos.

Duelo contra o Vasco pela Sul-Americana

O Vasco inicia a disputa contra o Boca Juniors na próxima terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Já a partida de volta será realizada no dia 20, no mesmo horário. Em caso de empate no placar agregado, o duelo será decidido nos pênaltis.