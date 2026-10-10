Brenner está em fase final da recuperação de uma lesão no pé e volta a ficar à disposição no Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Brenner está em fase final da recuperação de uma lesão no pé e volta a ficar à disposição no Vasco Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 10/10/2026 17:40

O Vasco está bem perto de ter o retorno do atacante Brenner. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o jogador, de 26 anos, deverá ficar à disposição de Pedro Emanuel na próxima terça-feira (13) contra o Boca, pela semifinal da Sul-Americana na Bombonera, ou no próximo sábado (17) contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileiro.

Brenner está desfalcando o Vasco desde o duelo com o Bahia, no dia 8 agosto, quando deixou o jogo no intervalo devido a uma lesão ligamentar no pé esquerdo. O atacante, de 26 anos, vivia seu melhor momento no clube, sendo decisivo na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, depois de marcar duas vezes na vitória sobre o Fluminense por 3 a 1. No total, o atacante anotou cinco gols e de uma assistência em 29 partidas disputadas pelo Cruz-Maltino.

Para não perder toda a temporada, o jogador optou por um tratamento conservador, sem cirurgia. Ele poderia ter ficado longe dos gramados por até quatro meses, caso tivesse escolhido a intervenção. Internamente, o Vasco trata o retorno do atacante com grande expectativa. Recentemente, o diretor de futebol Admar Lopes tratou o atleta como "o grande reforço ofensivo desse final de temporada".

Desde a lesão de Brenner, o Vasco contratou dois reforços para o setor: Facundo Colidio e Bruno Duarte. O primeiro não demorou para conquistar a titularidade, com três gols e duas assistências em oito jogos e atuações que renderam muitos elogios da torcida. Já o brasileiro balançou as redes duas vezes e deu um passe para gol nas últimas três partidas do Cruz-Maltino.

Além da semifinal da Sul-Americana e da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Vasco também tem o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino confia na possibilidade de terminar o ano com pelo menos um título e a vaga na Libertadores do ano que vem.