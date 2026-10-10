Pedro Emanuel em coletiva após empate do Vasco com o Remo - Reprodução / VascoTV

Pedro Emanuel em coletiva após empate do Vasco com o RemoReprodução / VascoTV

Publicado 10/10/2026 21:05 | Atualizado 10/10/2026 21:05

O técnico Pedro Emanuel, do Vasco, afirmou que "faltou paciência" para furar o bloqueio do Remo no empate em 0 a 0 entre as equipes na noite deste sábado (10), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na análise do treinador, o time teve uma exibição "cinzentinha" contra o clube paraense, mas possui capacidade para fazer atuações melhores na sequência da temporada.

"Faltou a paciência, mas paciência não quer dizer lentidão. Abusamos do que foi a nossa circulação de bola lenta. Permitir que o Remo viesse aqui com uma estrutura nova para nós, deixou o José Welison na linha defensiva, jogou assim com mais quatro à procura do nosso erro, o que é perfeitamente normal e natural. Em muitos momentos, precisávamos que quando encontrássemos um homem livre, sermos mais diligentes, termos mais capacidade e fluidez no nosso jogo."

Pedro Emanuel também ressaltou as situações em que o Cruz-Maltino conseguiu criar chances, apesar de não tirar o zero do placar. "Poderia arranjar aqui as desculpas para os jogadores de que o gramado também não estava perfeito, e que aquela recessão num bloco tão fechado do Remo tornava as coisas mais difíceis. Mas o que é um fato é que mesmo não fazendo uma exibição brilhante, tendo aqui e ali situações que fui relembrando ao longo do primeiro e segundo tempos. Não foram muitas, mas foram aquelas que nos permitiriam passar à frente do marcador", destacou.

"Foi uma 'exibição cinzentinha', acho que temos capacidade de fazer mais. Fizemos algumas alterações que eu esperava que nos dessem mais frescor, mas acabaram não influenciando muito. No final, não conquistamos três pontos, mas somamos mais um ponto na nossa caminhada. Não sofremos gols e, mesmo não sendo satisfatório, isso também acaba nos ajudando a somar mais um ponto na nossa classificação", concluiu.

Pedro Emanuel fala de situação de Colidio

Uma das principais peças do Vasco no segundo semestre, Colidio foi substituído com lesão no início da segunda etapa. Pedro Emanuel disse que o jogador sentiu uma dor aguda, mas não pode dizer nada neste momento.

"É o único que não estará disponível para terça-feira [contra o Boca Juniors] e por isso, teremos tempo para reavaliar e fazer o que for necessário para que se recupere bem para o próximo fim de semana. Acredito que não seja nada extraordinário, mas vamos aguardar o que vai ser o relatório médico para saber o que ele tem", disse.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Boca Juniors na próxima terça-feira (13), às 21h30, no La Bombonera, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.