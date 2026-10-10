Léo Jardim, goleiro do Vasco, após jogo contra o RemoReprodução / Premiere
Léo Jardim lamenta empate e analisa duelo com Boca Juniors: 'Pedreira'
Goleiro do Vasco afirmou que o duelo com o Remo era um jogo que a equipe 'precisava vencer' e comentou confronto da Copa Sul-Americana
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Goleiro do Vasco afirmou que o duelo com o Remo era um jogo que a equipe 'precisava vencer' e comentou confronto da Copa Sul-Americana
Vasco cria chances, mas não sai do zero com Remo em São Januário
Cruz-Maltino permanece na 14ª colocação, com 35 pontos, e volta suas atenções para o duelo com o Boca Juniors, pela Sul-Americana
Vasco deve ter retorno de Brenner na próxima semana
Fora de combate desde o início de agosto, quando sofreu lesão ligamentar no pé esquerdo, atacante está na fase final de transição
Consórcio Maracanã fala sobre suspensão de liminar do Vasco
Em nota, concessionária citou condições do gramado e segurança para justificar a posição contrária à realização da partida no estádio
Paredes tem lesão confirmada e desfalca o Boca Juniors contra o Vasco
Volante sofreu um problema muscular de grau 2 na coxa direita e tem previsão de retorno aos gramados apenas em novembro
Bruno Duarte desfalca Vasco por lesão no tórax
Atacante não foi relacionado para jogo contra Remo após sofrer pancada na costela no confronto com o Botafogo, na última quarta-feira (7)
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