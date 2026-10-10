Léo Jardim, goleiro do Vasco, após jogo contra o Remo - Reprodução / Premiere

Léo Jardim, goleiro do Vasco, após jogo contra o RemoReprodução / Premiere

Publicado 10/10/2026 20:27

O goleiro Léo Jardim, do Vasco, lamentou o empate com o Remo em 0 a 0 na noite deste sábado (10), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o duelo, o jogador ressaltou a dificuldade da partida e comentou sobre o duelo contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira (13), na Argentina, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

"Obviamente, nosso objetivo era vencer o jogo. A gente trabalhou muito isso mentalmente, dentro do nosso grupo, que era um jogo que precisávamos vencer até para os nossos pontos fora de casa contra o Botafogo valerem", disse, destacando, no entanto, que o elenco sabia que vencer o Remo não seria uma tarefa fácil.

"Por mais que o Remo esteja na zona de rebaixamento, sabemos que é um time organizado, com uma transição muito forte. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Tentamos impor nosso jogo, criamos oportunidades, mas não conseguimos converter em gols. Vamos continuar trabalhando e pensando jogo a jogo", ressaltou.

'Pedreira pela frente'

Após o apito final, parte da torcida do Vasco em São Januário ensaiou uma vaia ao time e depois, começou um coro afirmando que "terça-feira é guerra", em alusão ao jogo contra o Boca Juniors. Léo Jardim comentou sobre a pressão e falou que a torcida tem estado ao lado da equipe.

"Claro que as vaias fazem parte. A expectativa é que a gente vencesse o jogo hoje e era a nossa expectativa também, mas infelizmente, as coisas não aconteceram da forma como a gente quis."

Então, o goleiro fez sua análise sobre o jogo contra os argentinos, pela Copa Sul-Americana. "Sabemos que terça-feira, temos uma pedreira pela frente, um jogo muito difícil em um território hostil. Vamos nos preparar fisicamente, tecnicamente e mentalmente para poder fazer um grande jogo lá", concluiu.

Empate amargo do Vasco

O Vasco acumulou chances ao longo da partida, especialmente com David e Andrés Gómez, mas não foi o suficiente para tirar o zero do placar. Com isso, o Cruz-Maltino permanece na 14ª colocação, com 35 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento, em meio a uma maratona de jogos decisivos na temporada.