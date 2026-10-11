Cauan Barros sofreu um corte profundo no pé esquerdo e será desfalque no Vasco para as próximas partidas - Matheus Lima / Vasco

Cauan Barros sofreu um corte profundo no pé esquerdo e será desfalque no Vasco para as próximas partidasMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/10/2026 11:01

Vasco, Cauan Barros, sofreu um acidente de carro neste fim de semana. O jogador de 22 anos teve um corte profundo no pé esquerdo e deu entrada em um hospital para receber atendimento médico. A informação é do 'Podcast Cruzmaltino'. O volante doCauan Barros, sofreu um acidente de carro neste fim de semana. O jogador de 22 anos teve um corte profundo no pé esquerdo e deu entrada em um hospital para receber atendimento médico. A informação é do 'Podcast Cruzmaltino'.

Confira também: Colidio sente dores na coxa e vira preocupação no Vasco



Com isso, o volante não viajará com o elenco do Vasco para a Argentina para o duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera. Além do volante, a equipe também não contará com Facundo Colidio, que não está inscrito pelo Vasco na Sul-Americana. Com isso, o volante não viajará com o elenco do Vasco para a Argentina para o duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera. Além do volante, a equipe também não contará com Facundo Colidio, que não está inscrito pelo Vasco na Sul-Americana.

Confira também: Vasco entra com novo recurso para jogar no Maracanã contra o Boca

Momento de Cauan Barros na temporada

Cauan Barros perdeu espaço sob os comandos de Pedro Emanuel. O volante atuou pela última vez pelo Cruz-Maltino no dia 8 de setembro, quando participou do empate por 0 a 0 com o Santa Fe, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Confira também: Vasco cria chances, mas empata com Remo em São Januário



Desde então, o atleta não saiu do banco de reservas contra o Grêmio, no jogo seguinte, e não foi relacionado para os últimos quatro jogos por opção técnica. Em 2026, o volante atuou em 38 partidas, sendo 31 como titular, e anotou três gols. Desde então, o atleta não saiu do banco de reservas contra o Grêmio, no jogo seguinte, e não foi relacionado para os últimos quatro jogos por opção técnica. Em 2026, o volante atuou em 38 partidas, sendo 31 como titular, e anotou três gols.

Próximos compromissos do Vasco

Após o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, o Vasco encara o São Paulo no sábado (17), às 21h, no Morumbis, pelo Brasileirão.