Cauan Barros sofreu um corte profundo no pé esquerdo e será desfalque no Vasco para as próximas partidasMatheus Lima / Vasco
Com isso, o volante não viajará com o elenco do Vasco para a Argentina para o duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera. Além do volante, a equipe também não contará com Facundo Colidio, que não está inscrito pelo Vasco na Sul-Americana.
Momento de Cauan Barros na temporada
Desde então, o atleta não saiu do banco de reservas contra o Grêmio, no jogo seguinte, e não foi relacionado para os últimos quatro jogos por opção técnica. Em 2026, o volante atuou em 38 partidas, sendo 31 como titular, e anotou três gols.
Próximos compromissos do Vasco
O Vasco chega para o próximo confronto após empatar por 0 a 0 com o Remo, no último sábado, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos. Além da Sul-Americana, a equipe também está na semifinal da Copa do Brasil, quando enfrentará o Palmeiras em novembro.
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