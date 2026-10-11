Maracanã é alvo de disputas judiciais antes da partida entre Vasco e Boca - Daniel Brasil / Maracanã

Maracanã é alvo de disputas judiciais antes da partida entre Vasco e Boca Daniel Brasil / Maracanã

Publicado 11/10/2026 09:40 | Atualizado 11/10/2026 09:40

Após o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) suspender, neste sábado (10), a liminar que obrigava a Fla-Flu Serviços S.A. a disponibilizar o Maracanã para o Vasco disputar o jogo contra o Boca Juniors, o Cruz-Maltino entrou com um novo recurso para tentar reverter a decisão e autorizar o uso da arena no duelo do próximo dia 20 de outubro. A informação é da ESPN.



O Vasco pediu que seja reconsiderada a decisão de sábado, restabelecendo a tutela concedida na sexta-feira pela 23ª Câmara de Direito Privado e permitindo que o duelo contra o Boca aconteça no Maracanã. O recurso agora aguarda julgamento da desembargadora Suely Lopes Magalhães. o Cruz-Maltino entrou com um novo recurso para tentar reverter a decisão e autorizar o uso da arena no duelo do próximo dia 20 de outubro. A informação é da ESPN.O Vasco pediu que seja reconsiderada a decisão de sábado, restabelecendo a tutela concedida na sexta-feira pela 23ª Câmara de Direito Privado e permitindo que o duelo contra o Boca aconteça no Maracanã. O recurso agora aguarda julgamento da desembargadora Suely Lopes Magalhães.

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Entre os argumentos apresentados pelo Vasco está o impacto que uma eventual mudança de estádio teria sobre os torcedores. Segundo o clube, 46.014 ingressos já haviam sido vendidos para o confronto, contra a equipe argentina, e a mudança de local impactaria diretamente os torcedores. Entre os argumentos apresentados pelo Vasco está o impacto que uma eventual mudança de estádio teria sobre os torcedores. Segundo o clube, 46.014 ingressos já haviam sido vendidos para o confronto, contra a equipe argentina, e a mudança de local impactaria diretamente os torcedores.

A possibilidade de transferência de local também preocupa o Vasco pela capacidade de público do Nilton Santos, que pode ser uma das alternativas para a partida. Segundo os dados apresentados pelo Cruz-Maltino, o estádio tem 44.661 lugares liberados, número inferior ao de ingressos vendidos, o que poderia exigir o cancelamento de entradas, reembolsos e causar transtornos aos torcedores.



Outro ponto levantado pelo Cruz-Maltino envolve a estrutura necessária para a cobertura da partida. A tendência é que cerca de 250 profissionais sejam credenciados para a cobertura do jogo. A alteração da sede exigiria a readequação de espaços para jornalistas, transmissões internacionais, cabines e áreas de entrevistas.

Entenda o caso

O TJ-RJ havia determinado, nesta sexta-feira (9), que o Maracanã seria palco da partida. Após a decisão da Justiça, a Fla-Flu Serviços S.A. entrou com um mandado de segurança para contestar a medida do Tribunal. Suely Lopes Magalhães argumentou, em seu despacho, que o desembargador Marco Antônio Ibrahim, autor da decisão que liberou o Maracanã ao Vasco, não tinha competência para rever a decisão anterior de Alexandre de Carvalho Mesquita, relator do caso.

Suely também destacou que um parecer do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (Bepe) considerou o estádio Nilton Santos apto a receber o confronto. Ela ainda lembrou que, no mesmo dia da semifinal, haverá uma partida entre Flamengo e Botafogo pelo NBB, o campeonato nacional de basquete, no Maracanãzinho, ressaltando o risco de confronto entre torcidas.



Diante do recurso apresentado pela concessionária, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) suspendeu, neste sábado (10), a liminar que obrigava a Fla-Flu Serviços S.A., responsável pela administração do Maracanã, a disponibilizar o estádio para o Vasco disputar o jogo contra o Boca Juniors. A magistrada ressaltou que a decisão não define se o clube tem direito a utilizar o estádio. O tema seguirá em debate no processo original e no recurso apresentado pelo Vasco.



A utilização do Maracanã em alguns jogos é uma batalha que o Vasco tem travado neste ano com o consórcio do estádio, que é administrado por Flamengo e Fluminense. O Cruz-Maltino teve seu pedido negado para a partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória.



No ano passado, o clube de São Januário conseguiu utilizar o Maracanã como palco da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o Cruz-Maltino acabou sendo derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

Vasco x Boca Juniors

O Vasco inicia a disputa contra o Boca Juniors no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Já a partida de volta será realizada no dia 20, no mesmo horário. Em caso de empate nos dois jogos, o duelo será decidido nos pênaltis.