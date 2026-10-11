Brenner em treino pelo Vasco Matheus Lima / Vasco
Brenner reforça Vasco para jogo decisivo contra Boca Juniors
Atacante se recuperou da lesão ligamentar que sofreu no pé esquerdo no último dia 8 de agosto e será relacionado por Pedro Emanuel
Léo Jardim define 'voltar vivo' do La Bombonera como grande objetivo
Goleiro do Vasco destacou que apoio da torcida no segundo jogo será fundamental; atleta comentou disputa na Justiça pelo Maracanã
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Cruz-Maltino entra na reta final para oficializar novo dono de 90% das ações do futebol; Assembleia Geral Extraordinária terá modelo híbrido
Vasco lança coleção em homenagem a Roberto Dinamite
Morto em 2023 aos 68 anos, ex-atacante anotou 708 gols e se tornou o principal ídolo da história do clube de São Januário
Brenner reforça Vasco para jogo decisivo contra Boca Juniors
Atacante se recuperou da lesão ligamentar que sofreu no pé esquerdo no último dia 8 de agosto e será relacionado por Pedro Emanuel
Cauan Barros sofre acidente de carro e desfalca o Vasco contra o Boca
Volante de 22 anos sofreu um corte profundo no pé esquerdo e precisou de atendimento médico; jogador não viajará para a Argentina
Colidio sente dores na coxa e vira preocupação no Vasco
Atacante argentino precisou ser substituído na segunda etapa para a entrada de Nuno Moreira, no empate com o Remo pelo Brasileirão
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