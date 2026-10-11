Brenner em treino pelo Vasco Matheus Lima / Vasco

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Gabriel Salotti
O atacante Brenner, do Vasco, se recuperou da lesão ligamentar que sofreu no pé esquerdo no último dia 8 de agosto, contra o Bahia. O jogador será relacionado para o decisivo duelo contra o Boca Juniors, pela semifinal Copa Sul-Americana, no La Bombonera, na próxima terça-feira (13). A informação é do jornalista Venê Casagrande.
O atleta se tornará mais uma peça à disposição do técnico Pedro Emanuel para a sequência da temporada. Além das duas partidas contra o clube argentino pelo torneio continental, o Cruz-Maltino ainda encara o São Paulo no sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro, buscando se recuperar do empate contra o Remo na luta para se distanciar da zona do rebaixamento.
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A lesão de Brenner aconteceu quando ele vivia seu melhor momento no clube, depois de ser decisivo na classificação às quartas de final da Copa do Brasil, quando marcou duas vezes na vitória sobre o Fluminense por 3 a 1. No total, o atacante anotou cinco gols e de uma assistência em 29 partidas disputadas pelo Cruz-Maltino.
Para não perder toda a temporada, o jogador optou por um tratamento conservador, sem cirurgia. Ele poderia ter ficado longe dos gramados por até quatro meses, caso tivesse escolhido a intervenção. Internamente, o Vasco trata o retorno do atacante com grande expectativa. Recentemente, o diretor de futebol Admar Lopes tratou o atleta como "o grande reforço ofensivo desse final de temporada".
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Desfalque garantido

Apesar da boa notícia do retorno de Brenner, o Cruz-Maltino terá um desfalque garantido para o duelo contra o Boca. O volante Cauan Barros sofreu um acidente de trânsito neste fim de semana e teve um corte profundo no pé esquerdo. Ele precisou dar entrada em um hospital para receber atendimento médico.
Além disso, o atacante Facundo Colidio sentiu dores na coxa esquerda no empate do Vasco com o Remo neste sábado (10) e precisou ser substituído. Pedro Emanuel comentou sobre a situação do atleta, considerado uma das principais peças do Vasco no segundo semestre.
"Sei que sentiu uma dor aguda, não podemos dizer nada neste momento. É o único que não estará disponível para terça-feira e por isso teremos tempo para reavaliar e fazer o que for necessário para que se recupere bem para o próximo fim de semana", comentou o treinador.