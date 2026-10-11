Colidio sentiu dores e pode ser problema para o Vasco - Reprodução/Premiere

Colidio sentiu dores e pode ser problema para o Vasco Reprodução/Premiere

Publicado 11/10/2026 10:20





O lance ocorreu nos primeiros minutos da segunda etapa. Na ocasião, após a finalização para fora, Colidio se queixou de dores na região da coxa esquerda. Puma Rodríguez, então, sinalizou ao banco do Vasco a necessidade de substituição. O técnico Pedro Emanuel optou pela entrada de Nuno Moreira na vaga do argentino. Um dos destaques do Vasco na temporada, Facundo Colidio acendeu o alerta no departamento médico. O atacante argentino de 26 anos sentiu dores na coxa esquerda e teve que ser substituído no empate do Cruz-Maltino por 0 a 0 contra o Remo, no último sábado (13), em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.O lance ocorreu nos primeiros minutos da segunda etapa. Na ocasião, após a finalização para fora, Colidio se queixou de dores na região da coxa esquerda. Puma Rodríguez, então, sinalizou ao banco do Vasco a necessidade de substituição. O técnico Pedro Emanuel optou pela entrada de Nuno Moreira na vaga do argentino.

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Após o duelo, o técnico Pedro Emanuel comentou sobre o quadro do atacante e destacou que ainda é necessário aguardar novas informações para avaliar a situação:



"Sei que sentiu uma dor aguda, não podemos dizer nada neste momento. É o único que não estará disponível para terça-feira e por isso teremos tempo para reavaliar e fazer o que for necessário para que se recupere bem para o próximo fim de semana", comentou o treinador.



"Acredito que não seja nada extraordinário, mas vamos aguardar o que vai ser o relatório médico para saber o que ele tem. É normal depois de um reinício, o segundo e terceiro jogos depois de um tempo de parada são os que tem um pouco mais de impacto. Por isso tentamos gerir hoje o nível de tempo para que as coisas viessem ao nosso encontro, mas a exigência do jogo nos obrigou a buscar a vitória até o final", completou. Após o duelo, o técnico Pedro Emanuel comentou sobre o quadro do atacante e destacou que ainda é necessário aguardar novas informações para avaliar a situação:"Sei que sentiu uma dor aguda, não podemos dizer nada neste momento. É o único que não estará disponível para terça-feira e por isso teremos tempo para reavaliar e fazer o que for necessário para que se recupere bem para o próximo fim de semana", comentou o treinador."Acredito que não seja nada extraordinário, mas vamos aguardar o que vai ser o relatório médico para saber o que ele tem. É normal depois de um reinício, o segundo e terceiro jogos depois de um tempo de parada são os que tem um pouco mais de impacto. Por isso tentamos gerir hoje o nível de tempo para que as coisas viessem ao nosso encontro, mas a exigência do jogo nos obrigou a buscar a vitória até o final", completou.

Temporada de Colidio pelo Vasco

Colidio foi oficializado no Vasco em agosto de 2026 por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 22,9 milhões), junto ao River Plate. Após chegar ao Cruz-Maltino, o camisa 9 rapidamente assumiu a posição de titular da equipe. Até o momento, atuou em dez jogos pelo clube carioca, anotou três gols e distribuiu três assistências.

Qual o próximo compromisso do Vasco

O Gigante da Colina volta a campo para enfrentar o Boca Juniors na próxima terça-feira (13), às 21h30, na La Bombonera, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Depois, o Cruz-Maltino encara o São Paulo no sábado (17), às 21h, no Morumbis, pelo Brasileirão.