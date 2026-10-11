Colidio sentiu dores e pode ser problema para o Vasco Reprodução/Premiere
O lance ocorreu nos primeiros minutos da segunda etapa. Na ocasião, após a finalização para fora, Colidio se queixou de dores na região da coxa esquerda. Puma Rodríguez, então, sinalizou ao banco do Vasco a necessidade de substituição. O técnico Pedro Emanuel optou pela entrada de Nuno Moreira na vaga do argentino.
Após o duelo, o técnico Pedro Emanuel comentou sobre o quadro do atacante e destacou que ainda é necessário aguardar novas informações para avaliar a situação:
"Sei que sentiu uma dor aguda, não podemos dizer nada neste momento. É o único que não estará disponível para terça-feira e por isso teremos tempo para reavaliar e fazer o que for necessário para que se recupere bem para o próximo fim de semana", comentou o treinador.
"Acredito que não seja nada extraordinário, mas vamos aguardar o que vai ser o relatório médico para saber o que ele tem. É normal depois de um reinício, o segundo e terceiro jogos depois de um tempo de parada são os que tem um pouco mais de impacto. Por isso tentamos gerir hoje o nível de tempo para que as coisas viessem ao nosso encontro, mas a exigência do jogo nos obrigou a buscar a vitória até o final", completou.
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