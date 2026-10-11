Vasco lançou coleção em homenagem a Dinamite - Beatriz Lacerda

Vasco lançou coleção em homenagem a DinamiteBeatriz Lacerda

Publicado 11/10/2026 15:33 | Atualizado 11/10/2026 15:40

O Vasco apresentou na última sexta-feira (9) uma nova coleção especial em homenagem a Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube e o principal artilheiro da história do Brasileirão. A coleção celebra o legado e a trajetória do ícone, conectando memória, paixão e identidade vascaína.

Vasco presta homenagem ao grande ídolo de sua história Beatriz Lacerda

A coleção é uma parceria entre a BlueMan, o Vasco e a marca Roberto Dinamite, com licenciamento conduzido pela Klefer, agência responsável pelo desenvolvimento de oportunidades de licenciamento da marca do ídolo. Inspirada na grandeza do ídolo dentro e fora dos gramados, a coleção traduz sua história em peças que aproximam futebol, moda e lifestyle. A proposta revisita elementos ligados à trajetória do ícone em uma seleção pensada para diferentes momentos e estilos.

O lançamento reúne peças masculinas e femininas, com um mix que inclui roupas casuais, acessórios e itens de moda praia, como biquínis e sungas. A coleção busca levar a paixão pelo Vasco e a memória de Dinamite para além dos estádios, em produtos que dialogam com diferentes gerações de torcedores. A cápsula especial estará disponível nas lojas Gigante da Colina, na Vasco Store e no e-commerce da BlueMan.

Vasco presta homenagem ao grande ídolo de sua história Beatriz Lacerda

Roberto Dinamite construiu no Vasco uma relação que atravessou mais de duas décadas e foi muito além dos números. Revelado pelo clube, o atacante se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa cruz-maltina e também o maior artilheiro de sua história. Foram 1.110 partidas e 708 gols, marcas que ajudam a explicar por que o camisa 10 se transformou no maior ídolo da história vascaína.

Em 2022, sua estátua foi inaugurada no gramado de São Januário depois de uma campanha de financiamento coletivo que atingiu rapidamente o valor necessário. A homenagem transformou em bronze uma imagem que já fazia parte do cotidiano da torcida.



Dinamite morreu em 2023, aos 68 anos. Deixou para trás uma trajetória de 22 temporadas como profissional, 21 delas ligadas ao Vasco, além de recordes que permanecem entre os maiores do futebol brasileiro.