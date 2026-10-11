Danilo com gaze na boca após receber atendimento no jogo contra o Fluminense - Reprodução / ge tv

Danilo com gaze na boca após receber atendimento no jogo contra o FluminenseReprodução / ge tv

Publicado 11/10/2026 22:04 | Atualizado 12/10/2026 08:31

O zagueiro Danilo, do Flamengo, foi encaminhado ao hospital após a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã , neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro, devido a um impacto sofrido no rosto durante o jogo. E após exame de tomografia computadorizada, o pior se confirmou, com duas fraturas na mandíbula e a necessidade de cirurgia.

O procedimento será realizado no fim da manhã desta segunda-feira (12), pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki e Dr. Luiz Macedo. Com isso, o defensor é mais um desfalque certo para as próximas partidas do Rubro-Negro, com possibilidade de não voltar a jogar nesta temporada de 2026.

Mais um desfalque para o Flamengo

O lance aconteceu já nos acréscimos da segunda etapa. A partida foi paralisada devido a um choque entre Danilo e Fábio dentro da área. O goleiro do Tricolor acabou acertando a boca do adversário com o ombro. O jogador do Flamengo precisou colocar uma gaze na região para estancar o sangramento.

Enquanto os resultados dos exames não são divulgados, o clube fica com a preocupação de ter mais um desfalque para a sequência decisiva da temporada. Arrascaeta ficará fora por cerca de seis semanas devido a uma lesão no punho, enquanto Ayrton Lucas segue se recuperando de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

O jogo

O Flamengo criou mais chances de perigo ao longo dos 90 minutos e chegou ao gol que garantiu o resultado com Carrascal, aos 19 minutos do segundo tempo. Já o Tricolor, que entrou em campo com time misto, tentou apostar nos titulares na etapa final, mas não conseguiu empatar o clássico.

Após o confronto, Jardim destacou que um dos aspectos fundamentais para o resultado positivo foi a questão anímica dos seus jogadores.

"No primeiro jogo que eu cheguei aqui, há quatro dias da final do Carioca, tinha revisto alguns jogos do Fla-Flu do ano anterior. Eu disse aos nossos jogadores que para jogar um Fla-Flu, tínhamos que equiparar o jogo na atitude e no empenho. Se equipararmos, depois com certeza nossas virtudes e qualidades podem fazer a diferença. Se não equipararmos na intensidade e nos duelos, podemos ser melhores, ou ter melhores jogadores, mas isso a seguir não vai funcionar. Por isso, os jogadores perceberam isso."

Com o resultado, o time de Leonardo Jardim se mantém na liderança, com 64 pontos, mesmo após a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians por 4 a 1. Já a equipe comandada por Marcão permanece na 3ª posição, com 51 pontos.