Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Fluminense - Gilvan de Souza / Flamengo

Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o FluminenseGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/10/2026 19:31



Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 na tarde deste domingo (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro criou mais chances de perigo ao longo dos 90 minutos e chegou ao gol que garantiu o resultado com Carrascal, aos 19 minutos do segundo tempo. Já o Tricolor, que entrou em campo com time misto, tentou apostar nos titulares na etapa final, mas não conseguiu empatar o clássico.

Com o resultado, o time de Leonardo Jardim se mantém na liderança, com 64 pontos, mesmo após a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians por 4 a 1. Já a equipe comandada por Marcão permanece na 3ª posição, com 51 pontos.

Agora, ambos os clubes voltam a campo para disputar as semifinais da Libertadores. O Fluminense encara o Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, enquanto o Flamengo enfrenta o Estudiantes na quinta-feira (15), também às 21h30, no estádio UNO, em La Plata.

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O jogo

A partida começou agitado, com o Flamengo pressionando a saída do Fluminense. Pedro recuperou a bola no ataque e após a defesa afastar, Pulgar arriscou da intermediária para fora. O Tricolor respondeu: Lucho Acosta invadiu a grande área e caiu em contato com Samuel Lino, mas a arbitragem mandou seguir o jogo.

Depois, Ignácio perdeu a bola para Paquetá e ela sobrou para Saúl chutar por cima do gol. Na sequência, Carrascal fez ótima jogada individual e tocou para Paquetá, dentro da área, chutar, mas Fábio defendeu. Então, Lucho Acosta levantou a bola na área – Ignácio cabeceou, a defesa afastou e Martinelli finalizou para fora. Apesar da chance no Tricolor, nessa altura, a equipe de Marcão tinha mais posse, mas o time de Leonardo Jardim se aproveitava das transições para gerar perigo.

Aos 17 minutos, Pulgar cruzou na área e Léo Ortiz chegou batendo, mas Fábio defendeu. O jogo começou a ficar mais travado no meio-campo, com faltas e desarmes de ambos os lados, além de uma posse de bola mais equilibrada. Depois, aos 25 minutos, Arana cruzou e Castillo cabeceou para defesa de Rossi.

Então, Pulgar acertou o joelho de Castillo em dividida, e o juiz aplicou cartão amarelo, gerando revolta dos tricolores. Logo depois, em saída em velocidade, Paquetá tocou para Pedro, que dentro da área, chutou com perigo à direita do gol de Fábio. Já nos acréscimos, o Flamengo teve mais uma chance: Samuel Lino cruzou da esquerda para Paquetá cabecear; Fábio defendeu em dois tempos. Na sequência, o Fluminense respondeu com Castillo, que invadiu a área e chutou com perigo por cima do gol.

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo começou sem grandes emoções. A primeira chance foi do Flamengo, com Pedro, que recebeu passe de Carrascal na entrada da área e mandou para fora. O Rubro-Negro seguiu com mais posse de bola nos primeiros minutos da segunda etapa, mas sem novas chances de perigo. O Fluminense respondeu aos 16 minutos: em contra-ataque, Ganso deixou a bola de calcanhar para Martinelli, que arriscou da intermediária, exigindo boa defesa de Rossi.

Então, aos 19 minutos, Carrascal abriu o placar. O jogador recebeu cruzamento de Paquetá nas costas de Arana e chutou de primeira, sem chances para Fábio. Então, Marcão apostou nas entradas de Savarino e Hulk - que se juntaram aos titulares Serna e Ganso, que entraram no intervalo - para tentar reagir. No entanto, a defesa do Flamengo conseguia travar os ataques do rival. O torcedor do Fluminense reclamou de um contato de Alex Sandro em Savarino dentro da área, mas o juiz mandou o jogo seguir.

Apesar da posse maior do Tricolor, o Rubro-Negro respondeu com saída em contra-ataque de Joaquín Freitas, que arrancou e finalizou para fora. Depois, em cobrança de falta de longe, Hulk chutou forte, à esquerda do gol de Rossi, aos 36 minutos. O Flamengo ainda tentou novas chegadas, mas o Fluminense quase empatou em bola levantada na área, que Ignácio cabeceou, mas o goleiro rubro-negro espalmou para fora. Depois, em contra-golpe, Serna recebeu na área e finalizou para Rossi fazer mais uma ótima defesa. Hulk ainda tentou mais uma finalização em cobrança de falta, mas a bola saiu por cima.