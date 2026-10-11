Marcão, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva após jogo com o Flamengo - Marina Garcia / Fluminense

Marcão, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva após jogo com o FlamengoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 11/10/2026 21:24

O técnico Marcão, do Fluminense, ficou na bronca com a arbitragem do clássico contra o Flamengo, que terminou em 1 a 0 para o Rubro-Negro neste domingo (11) , no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador contestou decisões do juiz Rafael Klein e do VAR Daniel Nobre Bins no decorrer do confronto, em especial no lance em que Pulgar acertou o joelho de Castillo com a sola do pé, ainda no primeiro tempo.

"Fomos rever o lance para ter certeza do que a gente estava falando. Com a imagem, não dá para brigar. Temos pessoas trabalhando nesse jogo que são responsáveis por isso. Foram três lances que poderiam fazer a diferença em um jogo tão difícil, tão igual. O lance do Erick [Pulgar] é absurdo, no meu modo de ver", disse.

Marcão ainda lembrou que foi volante quando era jogador profissional e que o VAR poderia intervir em um choque como esse. "Foi um lance muito grave, muito sério. A bola estava no chão, não tinha o porquê e como o pé dele... 'Ah, foi sem querer', mas já tive jogadores meus expulsos sem querer", afirmou.

"A gente quer que seja igual para as duas equipes. Foram lances importantes. O lance do Castillo dentro da área, do lance do [Léo] Ortiz, realmente houve uma sola e logo depois, o mesmo lance com o Canobbio e o lance do Savarino, que foi muito claro também. Três lances que poderiam fazer a diferença", concluiu.

Marcão fala de time 'misto' e jogo com Palmeiras

Marcão também rebateu a ideia de que escalou uma equipe mista para enfrentar o Flamengo. Ele atribuiu escolhas na escalação a controle de carga e ressaltou como atletas escalados neste domingo já jogaram constantemente pelo clube em outros momentos da temporada.

"A gente falou muito em equipe mista, mas o Samuel joga regularmente, e o Nonato, antes da parada, era titular. Os próprios Cannobio e Soteldo são jogadores acostumados a jogar e vinham tendo sequência como titulares. Depois do jogo contra o Coritiba, em que perdemos alguns jogadores, tivemos que fazer algumas alterações", disse.

"A gente respeita muito a parte fisiológica e a preparação física, juntando com a estratégia de jogo. Thiago e o Hulk, apesar de estarem bem, são jogadores com uma certa idade. Jogamos na quinta-feira, [tínhamos] 66 horas para a segunda partida e uma outra partida na quarta-feira, tão importante."

Já para o duelo contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, Marcão adiantou que já tem um time ideal em mente. "Não tem como desvincular o jogo de hoje do de quarta-feira. Já temos mais ou menos uma ideia. Foi em cima disso que trabalhamos a equipe hoje. Temos algumas dúvidas, jogadores que estão todos inteiros, todos bem, mas na cabeça temos a equipe que vai jogar na quarta-feira", destacou. O decisivo duelo pelo torneio continental será nesta quarta-feira (14), no Maracanã.