Marcão, técnico do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 10/10/2026 18:51

O Fluminense deve apostar em um time misto no clássico contra o Flamengo neste domingo (11), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Marcão priorizará o confronto com o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, na próxima quarta-feira (14), rodando o time para evitar desgaste físico das principais peças, conforme a jornalista Jéssica Maldonado, do 'ge'.

A tendência é que entre os titulares, Fábio, Millán, Martinelli, Canobbio e Soteldo sejam mantidos. Os últimos dois não disputaram a última partida, contra o Coritiba – Canobbio estava suspenso, enquanto Soteldo foi preservado por controle de carga. O lateral-esquerdo Renê já se recuperou de uma entorse no tornozelo, mas também fica de fora do clássico para estar 100% contra o time paulista.

Apesar disso, Guga, Thiago Silva, Hércules, Ganso e Hulk devem ser relacionados e entrar na partida, caso necessário. Nonato também desfalcou a equipe na última partida e pode começar no banco.

O Fluminense está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, enquanto o Flamengo é o líder da competição, com 60 pontos.

Sonho de conquistar a Libertadores

Canobbio ressaltou em entrevista recente que o motivo para rejeitar sondagens de clubes internacionais, como o Krasnodar, da Rússia, após ter se valorizado ao disputar a Copa do Mundo tem a ver com o sonho de conquistar a Libertadores pelo Fluminense.

"Lógico que o que chegou tinha uma diferença econômica e eu estou muito feliz na cidade e no Fluminense. Estou confortável aqui. A decisão passou um pouco pela Libertadores que a gente tem pela frente, mas também por uma coisa pessoal que coloquei na mesa, que foi que eu não queria ir a um lugar tão longe, onde o futebol não tem tanta intensidade ou não é tão competitivo", explicou o jogador em participação ao programa 'Bola da Vez', da ESPN.

No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio. Com altos e baixos na temporada, o atacante soma 99 partidas pelo Tricolor, com 21 gols marcados.