Fluminense ainda sonha com título brasileiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense ainda sonha com título brasileiroMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/10/2026 14:20

A goleada sobre o Coritiba por 4 a 0 não fez somente o Fluminense voltar a terceira colocação no Brasileiro. O Tricolor passou a ter novamente chances matemáticas consideráveis pelo matemático Tristão Garcia, de acordo com os cálculos expostos no portal "Infobola".

O clube carioca agora aparece com 1% de possibilidades. O Flamengo, que lidera a competição tem 63% e o Palmeiras em segundo lugar aparece com 36% de chances de ser campeão brasileiro novamente.

O Fluminense voltou a ter possibilidades porque o Rubro-Negro tropeçou na rodada. Horas antes do Tricolor golear no Maracanã, o Flamengo cedeu o empate para o Santos, depois de estar vencendo por dois gols de diferença. Com isso, a vantagem foi reduzida para dez pontos.

A rodada do fim de semana será, inclusive, fundamental para o Fluminense voltar a almejar o título do Brasileiro com mais possibilidades. Neste domingo (11), o Tricolor enfrentar o Flamengo, em caso de vitória, a vantagem irá diminuir para sete pontos. O Palmeiras também tem duelo complicado contra o Corinthians, em clássico paulista.

Faltam nove rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem cinco jogos no Maracanã até o término da Série A. Além do Flamengo, o Tricolor irá receber o Santos, o Internacional, o Mirassol e o Cruzeiro. Fora de casa, o clube das Laranjeiras joga contra a Chapecoense, o Vitória, o São Paulo e encerra sua trajetória na competição contra o Bragantino.

O Fluminense assumiu a liderança do ranking de melhor mandante do Campeonato Brasileiro de 2026 após vencer o Coritiba por 4 a 0 no Maracanã. O Tricolor tem 11 vitórias, três empates e uma derrota. Logo depois do clube das Laranjeiras, o Flamengo e o Palmeiras aparecerem. Os dois líderes têm 10 vitórias, três empate e apenas um derrota como mandantes na competição até este momento.