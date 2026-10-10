Canobbio durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marina Garcia/Fluminense FC

Canobbio durante treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 10/10/2026 10:50

Canobbio teve sondagens para deixar o Fluminense, mas não quis abrir conversas com clubes como o Krasnodar, da Rússia . Valorizado por ter disputado a Copa do Mundo pelo Uruguai, o atacante preferiu continuar no Tricolor por uma série de motivos, inclusive a possibilidade de conquistar a Libertadores de 2026.

"Tem a ver com o sonho do título da Libertadores. Lógico que o que chegou tinha uma diferença econômica e eu estou muito feliz na cidade e no Fluminense. Estou confortável aqui. A decisão passou um pouco pela Libertadores que a gente tem pela frente, mas também por uma coisa pessoal que coloquei na mesa, que foi que eu não queria ir a um lugar tão longe, onde o futebol não tem tanta intensidade ou não é tão competitivo", explicou Canobbio em participação ao programa 'Bola da Vez', da ESPN.

"Eu queria aproveitar essa força, essa energia e meu crescimento individual para colocar tudo dentro de campo pelo Fluminense".



Quanto o Fluminense quer por Canobbio





"Se Deus quiser mais na frente, conseguirei essa parte que hoje não quis, mas acho que o futebol, e como eu vivo o futebol, não podia ir embora sem uma taça ou uma consagração. 'Tudo isso pesou na minha escolha. A paixão que eu tenho pelo futebol. Além disso, tem a seleção, que para mim é o máximo e eu tenho que estar competindo o tempo todo, como é no futebol brasileiro, para deixar o meu nível cada vez mais alto'', completou o jogador", completou. Além da Rússia, o uruguaio também foi procurado antes da Copa do Mundo pelo River Plate , que não avançou na negociação ao ouvir do Fluminense que uma venda deveria ser de algo em torno de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões). Ele tem contrato com o clube até o fim de 2028, e admite o desejo de jogar em outro grande palco do futebol mundial, no futuro."Se Deus quiser mais na frente, conseguirei essa parte que hoje não quis, mas acho que o futebol, e como eu vivo o futebol, não podia ir embora sem uma taça ou uma consagração. 'Tudo isso pesou na minha escolha. A paixão que eu tenho pelo futebol. Além disso, tem a seleção, que para mim é o máximo e eu tenho que estar competindo o tempo todo, como é no futebol brasileiro, para deixar o meu nível cada vez mais alto'', completou o jogador", completou.

No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio.

Com altos e baixos na temporada, o atacante soma 99 partidas pelo Tricolor, com 21 gols marcados.