Canobbio teve sondagens para deixar o Fluminense, mas não quis abrir conversas com clubes como o Krasnodar, da Rússia. Valorizado por ter disputado a Copa do Mundo pelo Uruguai, o atacante preferiu continuar no Tricolor por uma série de motivos, inclusive a possibilidade de conquistar a Libertadores de 2026.
"Tem a ver com o sonho do título da Libertadores. Lógico que o que chegou tinha uma diferença econômica e eu estou muito feliz na cidade e no Fluminense. Estou confortável aqui. A decisão passou um pouco pela Libertadores que a gente tem pela frente, mas também por uma coisa pessoal que coloquei na mesa, que foi que eu não queria ir a um lugar tão longe, onde o futebol não tem tanta intensidade ou não é tão competitivo", explicou Canobbio em participação ao programa 'Bola da Vez', da ESPN.
"Eu queria aproveitar essa força, essa energia e meu crescimento individual para colocar tudo dentro de campo pelo Fluminense".
Quanto o Fluminense quer por Canobbio
Além da Rússia, o uruguaio também foi procurado antes da Copa do Mundo pelo River Plate, que não avançou na negociação ao ouvir do Fluminense que uma venda deveria ser de algo em torno de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões). Ele tem contrato com o clube até o fim de 2028, e admite o desejo de jogar em outro grande palco do futebol mundial, no futuro.
"Se Deus quiser mais na frente, conseguirei essa parte que hoje não quis, mas acho que o futebol, e como eu vivo o futebol, não podia ir embora sem uma taça ou uma consagração. 'Tudo isso pesou na minha escolha. A paixão que eu tenho pelo futebol. Além disso, tem a seleção, que para mim é o máximo e eu tenho que estar competindo o tempo todo, como é no futebol brasileiro, para deixar o meu nível cada vez mais alto'', completou o jogador", completou.
No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio.
Com altos e baixos na temporada, o atacante soma 99 partidas pelo Tricolor, com 21 gols marcados.
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