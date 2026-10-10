Torcida do Fluminense promete fazer grande festa no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense

Torcida do Fluminense promete fazer grande festa no MaracanãMarina Garcia / Fluminense

Publicado 10/10/2026 15:18



O Fluminense terá o seu maior público como mandante na temporada de 2026, sem incluir clássicos, com expectativa de mais de 70 mil pessoas no Maracanã. O clube anunciou no início da tarde deste sábado (10) que os ingressos estão esgotados para o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras , na quarta-feira (14), às 21h30.

Desde a sexta-feira à noite a venda estava aberta para o público em geral, o que acelerou a aquisição dos ingressos restantes.



Casa cheia também em São Paulo





torcida tricolor já havia comprado todas as entradas disponíveis para a volta no Nubank Parque, no dia 21. A diretoria, inclusive, bateu o pé para que fosse disponibilizado o mínimo de 4 mil pessoas no setor dos visitantes, obrigação exigida pelo regulamento da competição.

A procura foi tão alta entre os sócios que as vendas duraram apenas três minutos, diante de mais de 23 acessos simultâneos. O valor foi de R$ 320.



A exigência, inclusive, chegou a levantar uma pequena polêmica com o Palmeiras, já que o estádio só estava preparado para receber dois mil torcedores adversários. Como o Fluminense bateu o pé, o clube paulista precisou fazer ajustes e receber a aprovação das autoridades para aumentar a capacidade do setor onde ficarão os visitantes.



Fluminense busca nova final



Será a terceira vez que o Fluminense disputa uma semifinal de Libertadores em sua história. Nas outras duas, avançou até disputar o título.



A primeira foi em 2008, quando encarou o Boca Juniors. Após empatar em 2 a 2 no estádio do Vélez Sarsfield, o Tricolor venceu por 3 a 1 no Maracanã e seguiu para a decisão, onde perdeu para a LDU.



Já em 2023, o adversário foi o Internacional. O jogo de ida foi no Rio e terminou empatado em 2 a 2. E a volta no Beira-Rio foi histórica, com uma virada do time de Fernando Diniz na parte final da partida, com gols de John Kennedy e Germán Cano.



Classificado, o Fluminense sagrou-se campeão da Libertadores pela primeira vez, ao superar o Boca Juniors na prorrogação, por 2 a 1.



Agora, o time vai em busca do bicampeonato, mas para isso precisará superar o Palmeiras primeiro, para carimbar a vaga à final, que será disputada em Montevidéu, no dia 28 de novembro.