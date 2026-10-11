Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, disparou contra arbitragem do Fla-Flu - Reprodução / Fluminense

Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, disparou contra arbitragem do Fla-FluReprodução / Fluminense

Publicado 11/10/2026 20:14 | Atualizado 11/10/2026 20:29

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, disparou duras críticas contra a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein no clássico contra o Flamengo, neste domingo (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terminou com vitória do Rubro-Negro por 1 a 0 , teve lances polêmicos contestados pelo mandatário.

"Para o recado ficar bem claro: a arbitragem hoje foi um lixo, uma m.... Eu cito aqui, só para começar: o cartão amarelo do Pulgar. Um absurdo aquele lance não ter sido expulsão. Eu vi agora, o joelho do Castillo tá com a marca da trava da chuteira do Pulgar e ele não dá expulsão. Aí, eu fico me perguntando: para que serve o VAR. O que ele veio fazer aqui? Estava dormindo na hora do lance? Porque não tem como não ver um lance desses. Qualquer pessoa que estava vendo o jogo viu que foi para expulsão", afirmou, disparando, também, contra o VAR do duelo, Daniel Nobre Bins.

Montenegro também lembrou de outros lances em que, na avaliação do dirigente, deveriam ter sido marcadas penalidades a favor do Fluminense.

"Tem um pênalti claro no Savarino e um pênalti no próprio Castillo, que o Léo Ortiz vai lá, com a sola, e pega ele depois que ele chuta. Então, quando você vê um jogo dessa importância, o terceiro time do campeonato contra o primeiro, e tem uma expulsão que ele não dá e dois pênaltis, como a gente vai ganhar o jogo? É impossível. Não tem como ganhar o jogo assim", disparou, antes de seguir com sua análise de outras situações do jogo.

"Tem outros lances que aconteceram, como o Léo Pereira, que botou a mão na bola na hora que a gente foi bater o lateral e não recebeu nada. A gente tinha que bater o lateral rápido porque tem a regra, e aí, ele bota a mão e não recebe nada. O cartão amarelo do Canobbio não foi nada. Eu queria dizer aqui, muito triste com o que aconteceu hoje porque a arbitragem foi uma m...", concluiu, antes de deixar a sala de imprensa.

Com o resultado, o Fluminense permanece na terceira colocação, com 51 pontos. O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (14), para enfrentar o Palmeiras, no Maracanã, pela ida da semifinal da Libertadores.

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Fluminense se manifesta nas redes sociais

Além do pronunciamento do presidente, o Fluminense também publicou uma nota oficial nas suas redes sociais contestando a arbitragem e elencando as polêmicas, além de incluir, na postagem, uma imagem do joelho do Castillo após o choque com Pulgar.

O clube lamentou que o "maior clássico do Brasil tenha sido manchado por dois erros claros de arbitragem". "Não aplicar as regras implica em mudar a dinâmica de uma partida e, consequentemente, influenciar seu resultado", diz o texto. Confira a nota completa:

O Fluminense FC lamenta que, mais uma vez, o maior clássico do Brasil tenha sido manchado por dois erros claros de arbitragem. Ainda no primeiro tempo, o atleta Erick Pulgar, do Flamengo, atingiu o joelho do atacante Rodrigo Castillo com a sola da chuteira, numa entrada violenta que colocou em risco a integridade física do jogador tricolor. O árbitro Rafael Klein, bem posicionado para avaliar a jogada, optou por não aplicar o cartão vermelho que a regra determina. Mais grave ainda foi a omissão do VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, que dispunha de todos os recursos para corrigir o erro e preferiu se calar.



A tolerância com esse tipo de conduta é um incentivo à deslealdade e uma ameaça a quem está em campo. Zelar pela integridade de quem joga é o mínimo que se espera de quem tem a responsabilidade de aplicar as regras.



E como se um erro claro não fosse o suficiente, o árbitro ainda ignorou um pênalti de Alex Sandro em Savarino no segundo tempo. O atleta do Flamengo em nenhum momento disputou a bola e derrubou o jogador tricolor dentro da área, mas nada foi marcado.



Não aplicar as regras implica em mudar a dinâmica de uma partida e, consequentemente, influenciar seu resultado. E isso não podemos permitir.