Nonato comemora o gol marcado pelo Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Nonato comemora o gol marcado pelo Fluminense na Libertadores Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/10/2026 13:01

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O volante do Tricolor, Nonato, projetou o clássico e demonstrou confiança em sua equipe.



"A torcida é 50/50, o gramado que a gente conhece. Não é porque o mando é deles que vai mudar alguma coisa. São jogos que já joguei várias e várias vezes aqui e sei bem como a gente encara e como eles encaram esses jogos. Ainda mais estando em primeiro e a gente terceiro. Querendo ou não, é um confronto direto e define a briga pelo campeonato. A gente tem que ter noção da dimensão dessa partida", disse Nonato em entrevista ao 'Ge'. em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O volante do Tricolor, Nonato, projetou o clássico e demonstrou confiança em sua equipe."A torcida é 50/50, o gramado que a gente conhece. Não é porque o mando é deles que vai mudar alguma coisa. São jogos que já joguei várias e várias vezes aqui e sei bem como a gente encara e como eles encaram esses jogos. Ainda mais estando em primeiro e a gente terceiro. Querendo ou não, é um confronto direto e define a briga pelo campeonato. A gente tem que ter noção da dimensão dessa partida", disse Nonato em entrevista ao 'Ge'.

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"Muito além de ganhar confiança para o nosso objetivo maior dessa temporada, que é a Libertadores, a gente sempre tem que estar pontuando no Brasileiro para se manter na parte de cima", completou.



O Fluminense entrou na reta decisiva da temporada. Após o clássico com o Flamengo neste domingo (11), o Tricolor terá pela frente o Palmeiras, no jogo de ida da Libertadores, na próxima terça-feira (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Sobre a sequência de confrontos contra adversários de alto nível, Nonato destacou a importância de enfrentar grandes equipes.



"Você disputar com os melhores sempre é importante porque você vai estar se colocando à prova. Jogar jogo grande tem aquele tempero especial. Porque você vê um grande adversário do seu lado, assim como eles sabem que nós somos um grande adversário também. Então, eles vão ter que entregar o melhor deles para fazer um grande jogo, assim como a gente tem esse mesmo pensamento", afirmou Nonato. "Muito além de ganhar confiança para o nosso objetivo maior dessa temporada, que é a Libertadores, a gente sempre tem que estar pontuando no Brasileiro para se manter na parte de cima", completou.O Fluminense entrou na reta decisiva da temporada. Após o clássico com o Flamengo neste domingo (11), o Tricolor terá pela frente o Palmeiras, no jogo de ida da Libertadores, na próxima terça-feira (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Sobre a sequência de confrontos contra adversários de alto nível, Nonato destacou a importância de enfrentar grandes equipes."Você disputar com os melhores sempre é importante porque você vai estar se colocando à prova. Jogar jogo grande tem aquele tempero especial. Porque você vê um grande adversário do seu lado, assim como eles sabem que nós somos um grande adversário também. Então, eles vão ter que entregar o melhor deles para fazer um grande jogo, assim como a gente tem esse mesmo pensamento", afirmou Nonato.

Momento do Fluminense na temporada

O Fluminense vive boa fase. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a terceira colocação com 51 pontos e chega para o clássico após goleada contra o Coritiba por 4 a 0. Além disso, na competição, conseguiu um resultado expressivo fora de casa após derrotar o Corinthians por 3 a 1 e vencer um clássico com o Vasco por 1 a 0 no Maracanã.