Leonardo Jardim em treino pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 11/10/2026 08:30

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro busca disparar na liderança da competição, enquanto o Tricolor quer manter a boa fase com o técnico Marcão. se enfrentam neste domingo (11), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro busca disparar na liderança da competição, enquanto o Tricolor quer manter a boa fase com o técnico Marcão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta) Ge TV (Youtube) e Premiere (Par-Per-View).

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem para o confronto após um empate amargo por 2 a 2 contra o Santos, na última quinta-feira (8), na Vila Belmiro. O Rubro-Negro abriu 2 a 0 com Danilo e Lucas Paquetá no fim da primeira etapa. No entanto, o Peixe reagiu no segundo tempo e após a expulsão de Jorginho, empatou o duelo com dois gols de pênalti de Neymar. No momento, a equipe carioca ocupa o primeiro lugar do Brasileirão, com 61 pontos.

Para o duelo, o Rubro-Negro terá dois retornos importantes. O lateral-direito Varela, que foi ausência após representar a seleção uruguaia na Data Fifa, e o zagueiro Léo Ortiz que não foi relacionado para acompanhar o nascimento da filha, voltam a ficar à disposição da equipe. Por outro lado, Jorginho, que foi expulso no duelo contra o Santos, será desfalque.

Como chega o Fluminense

O Fluminense vem para o duelo em boa fase. A equipe goleou o Coritiba por 4 a 0 na última quinta-feira (8), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Savarino brilhou no confronto e anotou três gols. Nos acréscimos da segunda etapa, Lucho Acosta ampliou o placar. Com a vitória, o Tricolor ocupa a terceira colocação do Brasileiro, com 51 pontos.

Confira também: Fluminense deve apostar em time misto contra Flamengo



Visando o duelo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Fluminense planeja mandar a campo um time misto contra o Flamengo. O Tricolor também conta com os retornos de Canobbio e Nonato, que cumpriram suspensão contra o Coritiba e devem começar entre os titulares no clássico Visando o duelo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Fluminense planeja mandar a campo um time misto contra o Flamengo. O Tricolor também conta com os retornos de Canobbio e Nonato, que cumpriram suspensão contra o Coritiba e devem começar entre os titulares no clássico

Flamengo x Fluminense

30ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Plata) e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Treinador: Leonardo Jardim.



Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo. Treinador: Marcão.



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Árbitro Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

