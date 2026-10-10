Joan Laporta, presidente do BarcelonaJosep Lago / AFP
Presidente do Barcelona diz que Real Madrid está 'perdendo prestígio'
O clube, segundo Joan Laporta, está minando sua 'credibilidade e reconhecimento' após desdobramentos de investigações contra os catalães
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