Joan Laporta, presidente do Barcelona - Josep Lago / AFP

Joan Laporta, presidente do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 10/10/2026 21:40

O presidente do Barcelona , Joan Laporta, manifestou-se neste sábado (10) sobre os recentes desdobramentos do Caso Negreira. Em um evento na cidade espanhola de Sitges, o dirigente disparou contra o Real Madrid, que é um dos principais interessados na conclusão das investigações contra o clube.

"Estamos desfrutando do futebol e do clube, temos reconhecimento mundial. Temos nove jogadores do elenco que já foram campeões mundiais, um time que inspira paixão, jogadores-chave, recebemos elogios de todos os lados… De Madrid, eles tentam minimizar tudo isso", disse Laporta, em reprodução do Mundo Deportivo.

No início deste mês, a Uefa confirmou que recebeu documentos do Real Madrid relacionados ao Caso Negreira. Um desses arquivos é justamente o dossiê sobre a investigação, relacionando o Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha.

"Continuarei dizendo que tentaram nos condenar antes mesmo do julgamento. Está sendo comprovado que não havia fundamento nas acusações que nos fizeram. Isso terminará com a absolvição do Barça. Aqueles que vêm tentando incessantemente prejudicar a imagem do Barça, terão que recuar."

Além de manter o otimismo com a absolvição do clube, Joan Laporta atacou o rival e falou em perda de prestígio do time da capital. "Isso diz muito sobre a atitude de um clube que está perdendo prestígio, reconhecimento e credibilidade nos níveis nacional, estadual e internacional. Eles escolheram uma postura muito arrogante e altiva, e sabem o que estão fazendo. Deveriam ser autocríticos."

O Caso Negreira é uma investigação realizada pela Agência Tributária Espanhola (AEAT), que analisa supostos pagamentos do Barcelona a uma empresa ligada a José María Enríquez Negreira, entre 2001 e 2018. Além de Laporta, outros ex-presidentes do clube são citados no caso, como Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu.

Negreira foi vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Federação Espanhola de Futebol entre 1994 e 2018. O clube alega que os valores foram pagos por serviços de consultoria e relatórios de scouting. Com a investigação em andamento, até o momento, não há indícios de que o Barcelona tenha realizado pagamentos para manipular o resultado de partidas.