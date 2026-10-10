Gabriel Martinelli foi um dos destaques da vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ittihad por 3 a 2 neste sábado (10), pela 8ª rodada do Campeonato Saudita. O brasileiro abriu o placar do duelo e chegou a quatro gols nos últimos três jogos. O resultado colocou o Al-Hilal na liderança do campeonato, com 21 pontos, dois a mais que o segundo colocado, Al-Qadsiah.
“Realmente, é um começo de passagem muito positivo. Fui muito bem recebido aqui no clube, então poder retribuir esse carinho do staff e dos torcedores dentro de campo é especial. Ainda mais em um clássico, com duas grandes torcidas, e valendo a liderança do campeonato. Vamos seguir batalhando para conquistar nossos objetivos no fim da temporada”, comemorou Martinelli.
Na ocasião, Martinelli balançou as redes aos 11 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Ollie Watkins na área e finalizar para vencer o goleiro sérvio Predrag Rajkovi. O Al-Ittihad chegou ao empate com Youssef En-Nesyri, mas Watkins recolocou os donos da casa em vantagem antes do intervalo. Na segunda etapa, Crysencio Summerville ampliou para o Al-Hilal, mas o holandês Steven Bergwijn descontou em cobrança de pênalti, definindo o placar de 3 a 2 na Kingdom Arena.
Carreira de Gabriel Martinelli
Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Martinelli tem 25 anos e chegou a Londres em 2019. Desde então, disputou 278 partidas e marcou 62 gols pelo Arsenal. Pelo clube inglês, conquistou um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. O jogador também participou da última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.
Em setembro, o atacante foi contratado pelo Al-Hilal por 70 milhões de euros (cerca de R$ 421 milhões). O contrato será válido até junho de 2030. Na atual temporada, Martinelli atuou em cinco jogos, quatro como titular, e anotou quatro gols.
Qual o próximo compromisso do Al hilal?
Líder do Campeonato Saudita, o Al-Hilal volta a campo pela competição na próxima sexta-feira (16), quando enfrenta o Al-Riyadh, fora de casa. Antes disso, a equipe tem compromisso pela Liga dos Campeões da Ásia contra o Al-Sadd, atual campeão do Catar.
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