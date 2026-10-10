Gabriel Martinelli comemorando gol pelo Al Hilal - Divulgação

Gabriel Martinelli comemorando gol pelo Al HilalDivulgação

Publicado 10/10/2026 18:26





“Realmente, é um começo de passagem muito positivo. Fui muito bem recebido aqui no clube, então poder retribuir esse carinho do staff e dos torcedores dentro de campo é especial. Ainda mais em um clássico, com duas grandes torcidas, e valendo a liderança do campeonato. Vamos seguir batalhando para conquistar nossos objetivos no fim da temporada”, comemorou Martinelli. Gabriel Martinelli foi um dos destaques da vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ittihad por 3 a 2 neste sábado (10), pela 8ª rodada do Campeonato Saudita. O brasileiro abriu o placar do duelo e chegou a quatro gols nos últimos três jogos. O resultado colocou o Al-Hilal na liderança do campeonato, com 21 pontos, dois a mais que o segundo colocado, Al-Qadsiah.“Realmente, é um começo de passagem muito positivo. Fui muito bem recebido aqui no clube, então poder retribuir esse carinho do staff e dos torcedores dentro de campo é especial. Ainda mais em um clássico, com duas grandes torcidas, e valendo a liderança do campeonato. Vamos seguir batalhando para conquistar nossos objetivos no fim da temporada”, comemorou Martinelli.

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O Jogo

Na ocasião, Martinelli balançou as redes aos 11 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Ollie Watkins na área e finalizar para vencer o goleiro sérvio Predrag Rajkovi. O Al-Ittihad chegou ao empate com Youssef En-Nesyri, mas Watkins recolocou os donos da casa em vantagem antes do intervalo. Na segunda etapa, Crysencio Summerville ampliou para o Al-Hilal, mas o holandês Steven Bergwijn descontou em cobrança de pênalti, definindo o placar de 3 a 2 na Kingdom Arena.

Carreira de Gabriel Martinelli

Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Martinelli tem 25 anos e chegou a Londres em 2019. Desde então, disputou 278 partidas e marcou 62 gols pelo Arsenal. Pelo clube inglês, conquistou um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. O jogador também participou da última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.



Em setembro, o atacante foi contratado pelo Al-Hilal por 70 milhões de euros (cerca de R$ 421 milhões). O contrato será válido até junho de 2030. Na atual temporada, Martinelli atuou em cinco jogos, quatro como titular, e anotou quatro gols.

Qual o próximo compromisso do Al hilal?

Líder do Campeonato Saudita, o Al-Hilal volta a campo pela competição na próxima sexta-feira (16), quando enfrenta o Al-Riyadh, fora de casa. Antes disso, a equipe tem compromisso pela Liga dos Campeões da Ásia contra o Al-Sadd, atual campeão do Catar.