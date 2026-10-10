Gabriel Jesus marcou em nova vitória do Barcelona - AFP

Gabriel Jesus marcou em nova vitória do BarcelonaAFP

Publicado 10/10/2026 15:50

No retorno do Campeonato Espanhol, depois da Data Fifa, o Barcelona manteve o nível que apresentava antes da paralisação. No Camp Nou, o clube catalão não tomou conhecimento e derrotou o Getafe por 3 a 0, neste sábado (10). Gabriel Jesus anotou um dos gols da vitória da equipe. Com o resultado, o Barça manteve o 100% de aproveitamento na La Liga. No total, são oito jogos com oito vitórias e liderança isolada da competição com 24 pontos.

O domínio do Barcelona começou desde o começo da partida. Com apenas dois minutos, Anthony Gordon abriu o placar para os catalães. O atacante inglês avançou com a bola, driblou mais de um jogador e finalizou com força na entrada da área, estufando as redes dos visitantes.

Ainda no primeiro tempo, Gabriel Jesus ampliou para os donos da casa. O atacante, que assumiu a condição de titular na partida, por causa do desfalque de Raphinha, que se lesionou defendendo a seleção brasileira, apareceu para anotar o seu terceiro gol com a camisa do Barcelona em apenas cinco jogos. Foi a primeira oportunidade dele como titular com Hansi Flick.

No segunda etapa, o lateral-direito Jules Koundé apareceu para dar números finais ao duelo no Camp Nou. Aos 28 minutos, o francês concluiu jogada e anotou o terceiro gol do Barcelona na partida disputada neste sábado (10).

A campanha do Barcelona impressiona. São oito vitórias, com incríveis 34 gols em oito partidas e apenas sete gols sofridos no Campeonato Espanhol. A vantagem na liderança para o segundo colocado, o Atlético de Madrid, é de cinco pontos.

O Barcelona volta a jogar na próxima terça-feira (13) contra o Galatasaray, na Turquia, pela Liga dos Campeões. A partida irá acontecer às 16h (de Brasília). Pelo Campeonato Espanhol, a equipe de Flick volta a jogar no próximo sábado (17) contra o Real Betis, em Sevilla, às 13h30 (de Brasília).

Com oito pontos, o Getafe chegou a quarta derrota na competição. O clube de Madri tem duas vitórias e dois empates. Atualmente, a equipe está na 13ª colocação no Campeonato Espanhol. Na próxima rodada o seu adversário será o Rayo Vallecano no próximo dia 19 (segunda-feira), às 16h (de Brasília).