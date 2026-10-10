João Pedro faz sua comemoração tradicional para celebrar o doblete - Divulgação / Chelsea

João Pedro faz sua comemoração tradicional para celebrar o dobleteDivulgação / Chelsea

Publicado 10/10/2026 13:26

No duelo entre jogadores que vem sendo observado por Carlo Ancelotti para o próximo ciclo, o Chelsea, de João Pedro , levou a melhor sobre o Bournemouth, de Rayan, neste sábado (10), pelo Campeonato Inglês. O ex-jogador do Fluminense anotou dois gols e comandou a goleada por 5 a 1, no Stamford Bridge.

João Pedro voltou a jogar, depois de se recuperar da lesão no joelho esquerdo, que o fez ser cortado da seleção brasileira nos amistosos contra Austrália e Índia na última Data Fifa.

A vantagem do Chelsea começou a ser formada logo no começo da partida. Em três minutos foram dois gols para os Blues. Primeiro, Henderson com uma finalização de longa distância e depois com Rogers, depois de bela jogada coletiva.

João Pedro apareceu na partida pela primeira vez com apenas um minuto do segundo tempo. O brasileiro recebeu de Pedro Neto, em boas condições, e finalizou para fazer o terceiro gol dos donos da casa na partida deste sábado (10).

Outro ex-Fluminense, Evanílson, ajudou os visitantes. Aos seis minutos, ele concluiu depois de afastada errada da defesa do Chelsea. Porém, a reação do Bournemouth parou por aí no Stamford Brigde.

Aos 22 minutos, voltou a brilhar a estrela de João Pedro pelo Chelsea. O atacante, de 24 anos, foi oportunista dentro da área dos visitantes e concluiu bem, depois de belo cruzamento de Chavarría. Foi o quarto gol dos Blues na partida.

Três minutos depois, novamente Henderson apareceu para dar números finais ao duelo. O veterano acertou uma belíssima cobrança de falta, sem qualquer chances de defesa para o goleiro Petrovic, do Bournemouth.

O atacante da seleção brasileira, Estêvão, começou mais uma vez no banco de reservas. Perto do fim da partida, Xabi Alonso deu oportunidade para o jovem, que foi revelado pelo Palmeiras, ter algum tempo dentro dos gramados.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos dez pontos em seis jogos e assumiu a quinta colocação no Campeonato Inglês. O próximo adversário dos Blues na competição será o Everton, no próximo sábado (10), em Liverpool, às 8h30 (de Brasília). O Bournemouth, que tem apenas três pontos, e está em penúltimo lugar, joga contra o Sunderland, no próximo dia 18 (domingo), em casa, às 10h (de Brasília).