Felipe Melo é comentarista no 'sportv' - Reprodução / Instagram @felipemelo

Felipe Melo é comentarista no 'sportv'Reprodução / Instagram @felipemelo

Publicado 10/10/2026 19:20

Vasco e Botafogo no Campeonato Brasileiro. O ex-jogador exaltou a passagem de Pedro Emanuel pelo Cruz-Maltino e afirmou que o treinador tem feito a diferença na equipe.



"A grande contratação desse Vasco se chama Pedro Emanuel. Treinador realmente que veio de fora do país para aumentar o sarrafo dos treinadores do Brasil, para dar uma cara diferente para esse time do Vasco. Sem dúvida alguma, se eu tenho que decidir, escolher um time que está brigando até então na zona de rebaixamento, é o melhor time que joga, é o Vasco", afirmou. O comentarista Felipe Melo comentou sobre a situação deno Campeonato Brasileiro. O ex-jogador exaltou a passagem de Pedro Emanuel pelo Cruz-Maltino e afirmou que o treinador tem feito a diferença na equipe."A grande contratação desse Vasco se chama Pedro Emanuel. Treinador realmente que veio de fora do país para aumentar o sarrafo dos treinadores do Brasil, para dar uma cara diferente para esse time do Vasco. Sem dúvida alguma, se eu tenho que decidir, escolher um time que está brigando até então na zona de rebaixamento, é o melhor time que joga, é o Vasco", afirmou.

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Pelo Cruz-Maltino, o técnico soma 19 jogos, com nove vitórias, seis empates e quatro derrotas. A equipe está há cinco jogos sem perder, com um empate e quatro vitórias. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e está nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.



"O Vasco vai dar trabalho, sem dúvida alguma. O Vasco não briga para cair, ele já se afasta, tem um jogo a menos. Vai brigar é por zona de Sul-Americana, até penso que a Libertadores está um pouco longe. O Vasco chega no seu melhor momento", completou. Pelo Cruz-Maltino, o técnico soma 19 jogos, com nove vitórias, seis empates e quatro derrotas. A equipe está há cinco jogos sem perder, com um empate e quatro vitórias. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e está nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana."O Vasco vai dar trabalho, sem dúvida alguma. O Vasco não briga para cair, ele já se afasta, tem um jogo a menos. Vai brigar é por zona de Sul-Americana, até penso que a Libertadores está um pouco longe. O Vasco chega no seu melhor momento", completou.

Momento complicado do Botafogo

Por outro lado, a situação do Botafogo não é favorável. No returno, a equipe tem um dos piores retrospectos, com apenas duas vitórias e três empates em dez jogos, aproveitamento de 30%, e ainda não venceu sob o comando do novo treinador, Tite.