Felipe Melo é comentarista no 'sportv'Reprodução / Instagram @felipemelo
"A grande contratação desse Vasco se chama Pedro Emanuel. Treinador realmente que veio de fora do país para aumentar o sarrafo dos treinadores do Brasil, para dar uma cara diferente para esse time do Vasco. Sem dúvida alguma, se eu tenho que decidir, escolher um time que está brigando até então na zona de rebaixamento, é o melhor time que joga, é o Vasco", afirmou.
Pelo Cruz-Maltino, o técnico soma 19 jogos, com nove vitórias, seis empates e quatro derrotas. A equipe está há cinco jogos sem perder, com um empate e quatro vitórias. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e está nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.
"O Vasco vai dar trabalho, sem dúvida alguma. O Vasco não briga para cair, ele já se afasta, tem um jogo a menos. Vai brigar é por zona de Sul-Americana, até penso que a Libertadores está um pouco longe. O Vasco chega no seu melhor momento", completou.
Momento complicado do Botafogo
Na avaliação do comentarista, o momento do Glorioso exige atenção diante da disputa para se afastar das últimas posições do campeonato:
"O Botafogo que entra de vez na briga pela zona de rebaixamento. O Botafogo entra na briga de rebaixamento. O Botafogo agora é um time que tem 35 pontos, um ponto a mais do que o Vasco, só que tem um jogo a mais. Então você pega o Inter, que está na zona de rebaixamento, que é o último time da zona de rebaixamento, com 31 pontos. São menos quatro. Então, realmente, o Botafogo entra numa briga desnecessária pelo elenco que tem", concluiu.
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