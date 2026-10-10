Cristiano Ronaldo deixou a delegação após crise com Jorge Jesus e não sabe quando volta à seleção de Portugal - AFP

Cristiano Ronaldo deixou a delegação após crise com Jorge Jesus e não sabe quando volta à seleção de PortugalAFP

Publicado 10/10/2026 11:45



Cristiano Ronaldo está suspenso preventivamente da seleção de Portugal. A federação de futebol do país confirmou a punição provisória ao craque por abandonar a delegação ao se irritar com Jorge Jesus , na véspera do jogo contra a Dinamarca, pela Liga das Nações.

A punição acontece após a instauração de um processo disciplinar contra o jogador, na sexta-feira (9), para apurar a "relevância disciplinar dos fatos". Somente após o trâmite burocrático sairá uma decisão definitiva sobre o caso.



"Sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo, enviado no dia 10 de outubro de 2026 à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", diz o comunicado.



Segundo o Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), jogadores que deixarem, sem justificativa, a delegação das seleções nacionais podem ser alvo de uma suspensão de um a seis meses, além de uma multa entre cerca de 500 e 1.000 euros.



A crise de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus





A surpreendente decisão do craque português de abandonar a seleção partiu após o jogador se sentir 'traído' pelo técnico . O camisa 7 esperava um pedido de desculpas público na coletiva de Jorge Jesus na véspera do confronto contra a Dinamarca.

Em comunicado, Cristiano Ronaldo deu a sua versão dos fatos e alegou que o principal motivo para tomar tal atitude foram as falsas promessas do comandante. Além de ter dito que iria se retratar, Jesus prometeu utilizá-lo por 30 minutos contra a Noruega e o fez aquecer, mas não o colocou.

"Para minha absoluta surpresa, o selecionador perguntou-me se estava bem para jogar 30 minutos (...) Este pedido era algo fora do meu plano de recuperação física e de treino – porque apenas iria jogar dia 4 no Dragão – mas obviamente disse que sim. O resto todos conhecem. Aqueci desde o intervalo, vi os minutos a passar e não fui chamado. O Selecionador tinha-me falhado com a sua palavra", disse.



Depois do jogo contra a Noruega, a crise escalonou, com a ausência de Cristiano Ronaldo em três treinos seguidos. E na coletiva, o técnico dobrou a aposta ao afirmar:



"Posso prometer o que eu quiser. Sou treinador e disse ao jogador que não era para jogar. 'Vou te levar para o banco. Se precisar de você por 30 minutos, vai jogar. Se não, não vai jogar'. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele (Cristiano) nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca, zero".



Portas abertas na seleção de Portugal?



A suspensão de Cristiano Ronaldo resolve um problema para a convocação de Jorge Jesus para a Data Fifa de novembro. Para 2027, entretanto, a presença do craque é incerta, mas o comandante português preferiu não fechar as portas publicamente.



"Não sei o que vai acontecer. Para mim está tudo em aberto. Tem que decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na Seleção, volta quando quiser, porque não? Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando é que vai ficar resolvido? Isso não sei, vamos ver, acabou agora este jogo", declarou.