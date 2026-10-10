Só dá Max Verstappen no Circuito de Marina Bay. Pole na sexta-feira (9) e vencedor da corrida sprint deste sábado (010), o tetracampeão da Red Bull Racing voltou a ficar no topo, desta vez na classificação para o GP de Singapura, que acontece no domingo, às 9h.
Para largar na frente mais uma vez, ele precisou superar os dois carros da Ferrari, que também se mostraram rápidas durante o treino. Entretanto, Charles Leclerc e Lewis Hamilton não foram capazes de superar o tempo de 1m31s373 do holandês, que agora vai em busca de sua primeira vitória neste Grande Prêmio.
Verstappen alcançou a 50ª pole da carreira, a primeira em Singapura, e reforça o crescimento da Red Bull nesta reta final de temporada. O piloto já havia sido o mais rápido do treino e venceu o GP do Bahrein na semana passada.
Já o líder do Mundial de Construtores de Fórmula 1, Kimi Antonelli, da Mercedes, vai largar na quarta posição. E Gabriel Bortoleto segue com um fraco desempenho no país asiático.
Depois de largar atrás e abandonar ao ser tocado na sprint, o brasileiro da Audi não passou do Q2, ficando apenas na 15ª colocação na classificação, mas sairá na 14ª no grid por causa da punição a George Russell, que largará em último por causa da troca de vários componentes do motor.
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