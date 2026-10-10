Max Verstappen vai largar ao lado de Charles Leclerc no grid do GP de Singapura, com Lewis Hamilton logo atrás - Divulgação / Fórmula 1

Max Verstappen vai largar ao lado de Charles Leclerc no grid do GP de Singapura, com Lewis Hamilton logo atrásDivulgação / Fórmula 1

Publicado 10/10/2026 12:36



Só dá Max Verstappen no Circuito de Marina Bay. Pole na sexta-feira (9) e vencedor da corrida sprint deste sábado (010), o tetracampeão da Red Bull Racing voltou a ficar no topo, desta vez na classificação para o GP de Singapura, que acontece no domingo, às 9h.

Para largar na frente mais uma vez, ele precisou superar os dois carros da Ferrari, que também se mostraram rápidas durante o treino. Entretanto, Charles Leclerc e Lewis Hamilton não foram capazes de superar o tempo de 1m31s373 do holandês, que agora vai em busca de sua primeira vitória neste Grande Prêmio.



Verstappen alcançou a 50ª pole da carreira, a primeira em Singapura, e reforça o crescimento da Red Bull nesta reta final de temporada. O piloto já havia sido o mais rápido do treino e venceu o GP do Bahrein na semana passada.

Já o líder do Mundial de Construtores de Fórmula 1, Kimi Antonelli, da Mercedes, vai largar na quarta posição. E Gabriel Bortoleto segue com um fraco desempenho no país asiático.

Depois de largar atrás e abandonar ao ser tocado na sprint, o brasileiro da Audi não passou do Q2, ficando apenas na 15ª colocação na classificação, mas sairá na 14ª no grid por causa da punição a George Russell, que largará em último por causa da troca de vários componentes do motor.



O grid de largada após a classificação para o GP de Singapura



1) Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:31.373



2) Charles Leclerc (Ferrari), 1:31.427 (+0.054)



3) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:31.496 (+0.123)



4) Kimi Antonelli (Mercedes), 1:31.562 (+0.189)



5) Lando Norris (McLaren), 1:31.712 (+0.339)



6) Oscar Piastri (McLaren), 1:31.860 (+0.487)



7) Pierre Gasly (Alpine), 1:32.225 (+0.852)



8) Liam Lawson (Racing Bulls), 1:32.369 (+0.996)



9) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 1:32.781 (+1.408)



10) Nico Hulkenberg (Audi), 1:32.784 (+1.411) - Q2



11) Oliver Bearman (Haas), 1:32.908 (+1.535) - Q2



12) Esteban Ocon (Haas F1 Team), 1:33.323 (+1.950) - Q2



13) Carlos Sainz (Williams), 1:33.526 (+2.153) - Q2



14) Gabriel Bortoleto (Audi), 1:33.658 (+2.285) -Q2



15) Franco Colapinto (Alpine), 1:33.787 (+2.414) - Q2



16) Fernando Alonso (Aston Martin), 1:34.223 (+2.850) - Q1



17) Alexander Albon (Williams), 1:34.289 (+2.916) - Q1



18) Lance Stroll (Aston Martin), 1:34.946 (+3.573) - Q1



19) Sergio Perez (Cadillac), 1:35.123 (+3.750) - Q1



20) Valtteri Bottas (Cadillac), 1:35.984 (+4.611) - Q1



21) George Russell (Mercedes), 1:31.747 (+0.374)*



22) Isack Hadjar (Red Bull Racing), sem tempo



*punido por troca de motor