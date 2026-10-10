O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, largou da pole e venceu a corrida sprint do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 neste sábado (10), no circuito de rua de Marina Bay. A prova foi marcada pela chuva e por vários abandonos, incluindo o do britânico George Russell, da Mercedes.
O britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, ambos da Ferrari, completaram o pódio. Já o líder do campeonato, o jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes), terminou na quarta colocação.
Assim como aconteceu há uma semana, durante o GP do Bahrein, disputado na Malásia, a chuva marcou a disputa da corrida deste sábado, que teve o início atrasando em 30 minutos. Todos os carros largaram com pneus intermediários, já que o asfalto apresentava setores muito mais secos do que outros.
Russell, que luta pelo título, mas com margem de erro cada vez menor, largou da segunda posição e logo assumiu liderança, ultrapassando Verstappen, que saiu da pole, antes mesmo da primeira curva.
No entanto, a Mercedes do britânico derrapou na segunda volta e bateu no muro, encerrando sua corrida e deixando escapar novamente mais pontos na disputa pelo campeonato contra Antonelli.
"Foi um erro de cálculo", reconheceu Russell em entrevista à Sky Sports.
Também foi destaque o incidente entre os pilotos da McLaren. Na última volta, Lando Norris tentou tomar a quarta posição de Oscar Piastri e tocou no carro do companheiro, que acabou abandonando a prova. Enquanto o britânico terminou na oitava posição, fechando a zona de pontuação da corrida sprint.
O neozelandês Liam Lawson, da Racing Bulls, foi o quinto, à frente do britânico Oliver Bearman, da Haas, sexto, e do alemão Nico Hülkenberg, da Audi, sétimo.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, que largou na 14ª posição, abandonou a corrida na sétima volta, quando foi atingido na traseira pelo tailandês Alexander Albon (Williams) e teve que recolher o carro.
Também abandonaram devido a um incidente o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) e o canadense Lance Stroll (Aston Martin), enquanto o argentino Franco Colapinto (Alpine) não completou a prova por conta de um problema mecânico.
Os pilotos retornarão à pista ainda neste sábado para a sessão de classificação, que vai definir o grid de largada do Grande Prêmio de domingo.
Resultado da corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1