Max Verstappen garantiu mais oito pontos no Mundial de Pilotos de F-1Divulgação/Red Bull Racing

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AFP
O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, largou da pole e venceu a corrida sprint do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 neste sábado (10), no circuito de rua de Marina Bay. A prova foi marcada pela chuva e por vários abandonos, incluindo o do britânico George Russell, da Mercedes.
O britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, ambos da Ferrari, completaram o pódio. Já o líder do campeonato, o jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes), terminou na quarta colocação.
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Assim como aconteceu há uma semana, durante o GP do Bahrein, disputado na Malásia, a chuva marcou a disputa da corrida deste sábado, que teve o início atrasando em 30 minutos. Todos os carros largaram com pneus intermediários, já que o asfalto apresentava setores muito mais secos do que outros.
Russell, que luta pelo título, mas com margem de erro cada vez menor, largou da segunda posição e logo assumiu liderança, ultrapassando Verstappen, que saiu da pole, antes mesmo da primeira curva.
No entanto, a Mercedes do britânico derrapou na segunda volta e bateu no muro, encerrando sua corrida e deixando escapar novamente mais pontos na disputa pelo campeonato contra Antonelli.
"Foi um erro de cálculo", reconheceu Russell em entrevista à Sky Sports.
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Também foi destaque o incidente entre os pilotos da McLaren. Na última volta, Lando Norris tentou tomar a quarta posição de Oscar Piastri e tocou no carro do companheiro, que acabou abandonando a prova. Enquanto o britânico terminou na oitava posição, fechando a zona de pontuação da corrida sprint.
O neozelandês Liam Lawson, da Racing Bulls, foi o quinto, à frente do britânico Oliver Bearman, da Haas, sexto, e do alemão Nico Hülkenberg, da Audi, sétimo.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, que largou na 14ª posição, abandonou a corrida na sétima volta, quando foi atingido na traseira pelo tailandês Alexander Albon (Williams) e teve que recolher o carro.
Também abandonaram devido a um incidente o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) e o canadense Lance Stroll (Aston Martin), enquanto o argentino Franco Colapinto (Alpine) não completou a prova por conta de um problema mecânico.
Os pilotos retornarão à pista ainda neste sábado para a sessão de classificação, que vai definir o grid de largada do Grande Prêmio de domingo.

Resultado da corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)
2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +2.591
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +16.871
4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +17.238
5. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +20.632
6. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +24.321
7. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +27.525
8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +28.272
9. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +36.220
10. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +37.640
11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +50.464
12. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +52.467
13. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +55.792
- Abandonos:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
George Russell (GBR/Mercedes)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
 

Classificação do Mundial de Fórmula 1 

Campeonato de pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA) 325 pts
2. George Russell (GBR) 236
3. Lewis Hamilton (GBR) 221
4. Charles Leclerc (MON) 197
5. Max Verstappen (NED) 196
6. Lando Norris (GBR) 189
7. Oscar Piastri (AUS) 128
8. Isack Hadjar (FRA) 96
9. Liam Lawson (NZL) 69
10. Pierre Gasly (FRA) 41
11. Arvid Lindblad (GBR) 38
12. Franco Colapinto (ARG) 27
13. Oliver Bearman (GBR) 23
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10
15. Nico Hülkenberg (ALE) 9
16. Esteban Ocon (FRA) 7
17. Fernando Alonso (ESP) 7
18. Carlos Sainz (ESP) 7
19. Alexander Albon (AI) 5
20. Yuki Tsunoda (JAP) 1
21. Lance Stroll (CAN) 0
22. Valtteri Bottas (FIN) 0
23. Sergio Pérez (MEX) 0

Campeonato de construtores:

1. Mercedes 561 pts
2. Ferrari 418
3. McLaren-Mercedes 317
4. Red Bull 306
5. Racing Bulls-Red Bull 94
6. Alpine-Mercedes 68
7. Haas-Ferrari 30
8. Audi 19
9. Williams-Mercedes 12
10. Aston Martin-Honda 7
11. Cadillac-Ferrari 0
 