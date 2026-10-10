Decisão do Campeonato Carioca entre as equipes de Flamengo x Fluminense , realizado no estadio do Maracanã na tarde deste Domingo (08). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Decisão do Campeonato Carioca entre as equipes de Flamengo x Fluminense , realizado no estadio do Maracanã na tarde deste Domingo (08).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/10/2026 10:21 | Atualizado 10/10/2026 10:21

O Fla-Flu deste domingo pertence às duas categorias



O Flamengo chega ao clássico amparado por um retrospecto recente favorável, mas consciente de que o futebol não respeita escrituras antigas. A camisa ajuda, a história inspira, a arquibancada empurra. No entanto, a vitória precisa ser conquistada de novo, como se o passado fosse apenas uma promessa e o futuro dependesse inteiramente dos próximos noventa minutos.

Há jogos que valem três pontos. Outros carregam o peso de uma cidade, a memória de gerações e o destino de um campeonato.. Às 17h30, no Maracanã, o Flamengo encontrará o Fluminense em uma tarde na qual a paixão e a matemática dividirão o mesmo gramado. Para o time de Leonardo Jardim, vencer significa muito mais do que superar um velho rival. Significa proteger a liderança do Campeonato Brasileiro, conservar a distância para o Palmeiras, segundo colocado, e manter acesa a chama de uma campanha que exige ambição até o último apito.O Flamengo chega ao clássico amparado por um retrospecto recente favorável, mas consciente de que o futebol não respeita escrituras antigas. A camisa ajuda, a história inspira, a arquibancada empurra. No entanto, a vitória precisa ser conquistada de novo, como se o passado fosse apenas uma promessa e o futuro dependesse inteiramente dos próximos noventa minutos.

Um clássico, duas histórias e a mesma urgência



Os cinco confrontos mais recentes considerados neste levantamento pelo Campeonato Brasileiro mostram três vitórias rubro-negras e duas tricolores. O equilíbrio é evidente, mas o Flamengo leva consigo a lembrança do encontro mais recente, vencido por 2 a 1, em abril deste ano.



Data Confronto Resultado



12/04/2026 Fluminense x Flamengo 1 x 2

19/11/2025 Fluminense x Flamengo 2 x 1

20/07/2025 Flamengo x Fluminense 1 x 0

17/10/2024 Flamengo x Fluminense 0 x 2

23/06/2024 Fluminense x Flamengo 0 x 1





A lei do ex tem dessas coisas. O futebol, às vezes, parece um romance escrito por um autor que gosta de contrariar os próprios personagens. Pedro conhece o outro lado, mas hoje seus gols pertencem ao Flamengo. E, se o clássico pedir novamente a presença de um homem capaz de decidir na área, o camisa 9 terá a oportunidade de escrever mais uma página dessa história.

FLAMENGO X FLUMINENSE - CAMPEONATO BRASILEIRO - ESTÁDIO MARACANÃ - 20-07-2025 Érica Martin/Agência O Dia

O Fluminense, naturalmente, não aceitará o papel de figurante. Clássico não tem dono antes da bola rolar. O Tricolor possui suas armas e sabe que uma vitória sobre o maior rival pode modificar o ambiente do campeonato. Por isso mesmo, o Flamengo precisará entrar em campo com a seriedade de quem compreende o tamanho da ocasião.

Naquela ocasião, Pedro marcou os dois gols da equipe, transformando a rivalidade em território conhecido. O centroavante, revelado pelo próprio Fluminense, tornou-se protagonista de uma das ironias mais saborosas do futebol: o antigo talento tricolor que agora encontra no vermelho e preto a sua casa e no rival um adversário a ser vencido.A lei do ex tem dessas coisas. O futebol, às vezes, parece um romance escrito por um autor que gosta de contrariar os próprios personagens. Pedro conhece o outro lado, mas hoje seus gols pertencem ao Flamengo. E, se o clássico pedir novamente a presença de um homem capaz de decidir na área, o camisa 9 terá a oportunidade de escrever mais uma página dessa história.O Fluminense, naturalmente, não aceitará o papel de figurante. Clássico não tem dono antes da bola rolar. O Tricolor possui suas armas e sabe que uma vitória sobre o maior rival pode modificar o ambiente do campeonato. Por isso mesmo, o Flamengo precisará entrar em campo com a seriedade de quem compreende o tamanho da ocasião.

A distância para o Palmeiras vale ouro







É preciso olhar para a tabela sem esquecer o campo. A distância construída ao longo de uma competição tão extensa não se conserva por inércia. Exige regularidade, concentração e a capacidade de vencer justamente quando o calendário aperta e as pernas começam a sentir o peso da temporada.

Flamengo lidera classificação do Campeonato Brasileiro após a 29ª rodada Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Uma vitória neste domingo poderá representar um passo precioso na caminhada rubro-negra. Além de fortalecer a posição na classificação, o resultado poderá impor pressão adicional ao Palmeiras, obrigado a acompanhar de perto cada movimento do líder. Em campeonatos disputados ponto a ponto, a vantagem não se mede apenas pelos números. Mede-se também pela tranquilidade de quem vence e pela inquietação de quem persegue.



O Flamengo conhece essa responsabilidade. Sua torcida não se contenta com a beleza da caminhada quando o horizonte oferece a possibilidade de levantar a taça. Quer o futebol bem jogado, mas sabe que, nesta altura da competição, os pontos têm a dureza do ouro.

A liderança do Campeonato Brasileiro confere ao Fla-Flu uma dimensão especial. Com o Palmeiras na segunda posição, cada rodada representa uma oportunidade de consolidar a vantagem ou permitir que o perseguidor se aproxime. O Flamengo não pode se dar ao luxo de tratar o clássico como uma partida isolada, desconectada da luta pelo título.É preciso olhar para a tabela sem esquecer o campo. A distância construída ao longo de uma competição tão extensa não se conserva por inércia. Exige regularidade, concentração e a capacidade de vencer justamente quando o calendário aperta e as pernas começam a sentir o peso da temporada.Uma vitória neste domingo poderá representar um passo precioso na caminhada rubro-negra. Além de fortalecer a posição na classificação, o resultado poderá impor pressão adicional ao Palmeiras, obrigado a acompanhar de perto cada movimento do líder. Em campeonatos disputados ponto a ponto, a vantagem não se mede apenas pelos números. Mede-se também pela tranquilidade de quem vence e pela inquietação de quem persegue.O Flamengo conhece essa responsabilidade. Sua torcida não se contenta com a beleza da caminhada quando o horizonte oferece a possibilidade de levantar a taça. Quer o futebol bem jogado, mas sabe que, nesta altura da competição, os pontos têm a dureza do ouro.

Pedro, a memória e a esperança de gol







Sua presença na área exige atenção constante dos defensores. Um cruzamento bem executado, uma bola que sobra após um desarme ou um instante de desatenção podem ser suficientes para alterar o destino do encontro. Pedro tem faro de gol, e o Fla-Flu de abril mostrou que sua relação com o clássico vai além do simbolismo da lei do ex.

Partida entre as equipes de Flamengo x Fluminense realizado no Maracanã, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado(16). Reginaldo Pimenta

O desafio do Flamengo será fazer a bola chegar ao centroavante nas melhores condições. Sem Arrascaeta, uma das principais fontes de criatividade da equipe, a construção ofensiva precisará encontrar novos caminhos. Lucas Paquetá poderá assumir responsabilidades adicionais na articulação, enquanto as movimentações pelos lados terão papel importante para abrir a defesa tricolor.



O talento individual continua sendo uma das grandes forças rubro-negras, mas deverá estar a serviço do coletivo. Em um clássico dessa natureza, a genialidade pode decidir, desde que encontre uma equipe organizada para sustentá-la.

Entre os nomes capazes de inclinar o clássico para o lado rubro-negro, Pedro ocupa lugar de destaque. O atacante já demonstrou sua capacidade de decidir diante do Fluminense e reúne características importantes para uma partida na qual os espaços podem aparecer em momentos breves.Sua presença na área exige atenção constante dos defensores. Um cruzamento bem executado, uma bola que sobra após um desarme ou um instante de desatenção podem ser suficientes para alterar o destino do encontro. Pedro tem faro de gol, e o Fla-Flu de abril mostrou que sua relação com o clássico vai além do simbolismo da lei do ex.O desafio do Flamengo será fazer a bola chegar ao centroavante nas melhores condições. Sem Arrascaeta, uma das principais fontes de criatividade da equipe, a construção ofensiva precisará encontrar novos caminhos. Lucas Paquetá poderá assumir responsabilidades adicionais na articulação, enquanto as movimentações pelos lados terão papel importante para abrir a defesa tricolor.O talento individual continua sendo uma das grandes forças rubro-negras, mas deverá estar a serviço do coletivo. Em um clássico dessa natureza, a genialidade pode decidir, desde que encontre uma equipe organizada para sustentá-la.

Os desfalques e a delicada missão de Leonardo Jardim







Ayrton Lucas e Evertton Araújo enfrentam problemas físicos e aparecem como dúvidas, enquanto Léo Ortiz e Guillermo Varela voltam a ser opções para a formação rubro-negra.



A ausência de Arrascaeta merece atenção especial. O uruguaio possui a rara capacidade de enxergar um passe antes que o espaço se apresente aos demais. Sua criatividade não se substitui simplesmente com uma mudança de nome na escalação. Será necessário redistribuir funções e encontrar uma nova maneira de organizar as jogadas.

Decisão do Campeonato Carioca entre as equipes de Flamengo x Fluminense , realizado no estadio do Maracanã na tarde deste Domingo (08). Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Paquetá aparece como alternativa importante nesse cenário, seja participando mais diretamente da criação, seja ocupando uma posição que lhe permita aproximar os setores. A escolha de Leonardo Jardim deverá considerar não apenas a qualidade ofensiva, mas também a necessidade de proteger a defesa contra as transições do adversário.



Sem Jorginho, o meio-campo também perde uma referência de organização. Saúl e De la Cruz figuram entre as alternativas para compor o setor, enquanto a eventual presença de Gonzalo Plata poderá acrescentar velocidade e profundidade ao ataque.



O treinador terá, portanto, uma tarefa que ultrapassa a simples escolha dos onze titulares. Precisará encontrar o equilíbrio entre a força necessária para vencer o clássico e a prudência exigida por uma temporada que ainda reserva decisões importantes.

O treinador flamenguista terá de lidar com ausências importantes. Arrascaeta está fora após sofrer uma fratura no punho esquerdo e passar por cirurgia. Jorginho também desfalca a equipe, suspenso em razão da expulsão contra o Santos.Ayrton Lucas e Evertton Araújo enfrentam problemas físicos e aparecem como dúvidas, enquanto Léo Ortiz e Guillermo Varela voltam a ser opções para a formação rubro-negra.A ausência de Arrascaeta merece atenção especial. O uruguaio possui a rara capacidade de enxergar um passe antes que o espaço se apresente aos demais. Sua criatividade não se substitui simplesmente com uma mudança de nome na escalação. Será necessário redistribuir funções e encontrar uma nova maneira de organizar as jogadas.Paquetá aparece como alternativa importante nesse cenário, seja participando mais diretamente da criação, seja ocupando uma posição que lhe permita aproximar os setores. A escolha de Leonardo Jardim deverá considerar não apenas a qualidade ofensiva, mas também a necessidade de proteger a defesa contra as transições do adversário.Sem Jorginho, o meio-campo também perde uma referência de organização. Saúl e De la Cruz figuram entre as alternativas para compor o setor, enquanto a eventual presença de Gonzalo Plata poderá acrescentar velocidade e profundidade ao ataque.O treinador terá, portanto, uma tarefa que ultrapassa a simples escolha dos onze titulares. Precisará encontrar o equilíbrio entre a força necessária para vencer o clássico e a prudência exigida por uma temporada que ainda reserva decisões importantes.

O Fluminense também olha para o calendário



Do outro lado, Marcão enfrenta um dilema semelhante. O Fluminense terá compromisso diante do Palmeiras na quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, e precisa administrar o desgaste de seus atletas sem comprometer a competitividade no clássico.



A tendência apontada nas informações pré-jogo é de manutenção da base titular, condicionada às avaliações físicas. Renê, Nonato e Canobbio aparecem entre os nomes relevantes para a composição da equipe, mas a definição final depende das condições de cada jogador e das escolhas da comissão técnica.



A proximidade da Libertadores poderá influenciar as substituições e a intensidade da partida, embora não seja possível afirmar que qualquer um dos clubes entrará em campo disposto a abrir mão do resultado. Afinal, vencer o rival tem valor próprio e pode oferecer confiança para o compromisso continental.



Para o Flamengo, a questão é especialmente delicada. A equipe precisa preservar a liderança, administrar as ausências e preparar-se para enfrentar o Estudiantes na Argentina, na quinta-feira. São objetivos que convivem no mesmo calendário e que exigem planejamento sem diminuir a importância do presente.



O Maracanã e a obrigação de acreditar



Há algo no Maracanã que escapa às estatísticas. Talvez seja a memória acumulada nas arquibancadas, talvez o eco de tantas tardes em que o Flamengo transformou a dificuldade em triunfo. O estádio não marca gols, mas testemunha a força de uma torcida que aprendeu a tratar cada partida decisiva como um encontro com a própria história.



Neste domingo, o Rubro-Negro precisará levar essa energia para dentro de campo sem permitir que a ansiedade se transforme em precipitação. Pressionar é necessário. Atacar com inteligência, indispensável. Defender com concentração, obrigatório.



O empate por 2 a 2 diante do Santos, depois de abrir dois gols de vantagem, deixou uma advertência. Não basta construir um bom resultado; é preciso saber protegê-lo. Contra o Fluminense, qualquer desatenção poderá custar caro, sobretudo se o adversário encontrar espaços para acelerar as transições.



A vitória passa pela eficiência de Pedro, pela capacidade de reorganização do meio-campo e pela maturidade para administrar os diferentes momentos do confronto. O Flamengo possui argumentos para assumir o protagonismo, mas precisará demonstrar que a ambição pelo título também se traduz em disciplina e inteligência.



A tarde em que cada ponto poderá contar uma história



O Fla-Flu deste domingo reúne tudo aquilo que torna o futebol brasileiro um espetáculo de emoções contraditórias. De um lado, a rivalidade que não admite concessões. De outro, a tabela que transforma cada resultado em consequência para o futuro. Ao fundo, a Libertadores, com suas noites de tensão e a promessa de decisões continentais.



O Flamengo entra em campo com a possibilidade de fortalecer sua liderança e manter o Palmeiras à distância. A tarefa não será simples, porque o Fluminense também possui seus motivos para acreditar. Mas o Rubro-Negro tem a oportunidade de fazer do clássico mais um capítulo afirmativo de sua campanha.



Será preciso jogar com o coração aceso e a cabeça fria. Com a coragem de quem busca a vitória e a prudência de quem sabe que um campeonato não se conquista em uma única tarde, embora possa começar a ser decidido em tardes como esta.



Às 17h30, a bola rolará no Maracanã. O passado oferecerá suas lembranças, a torcida emprestará sua voz e a tabela apresentará suas exigências. Ao Flamengo caberá transformar tudo isso em futebol.



Porque, na luta pelo título, há vitórias que valem três pontos. E há vitórias que, além dos pontos, renovam a confiança, preservam a liderança e fazem o caminho até a taça parecer um pouco mais próximo.