Neuer sofreu o gol mais rápido do Campeonato Alemão contra o Augsburg - Foto por Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Neuer sofreu o gol mais rápido do Campeonato Alemão contra o AugsburgFoto por Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Publicado 10/10/2026 15:34

Manuel Neuer cometeu uma falha bizarra pelo Bayern de Munique aos oito segundos de partida no empate em 2 a 2 contra o Augsburg, neste sábado (10), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Alemão. O erro do goleiro de 40 anos ocasionou no gol mais rápido da história da liga alemã, segundo a Opta, plataforma de dados e estatísticas. cometeu uma falha bizarra pelo Bayern de Munique aos oito segundos de partida no empate em 2 a 2 contra o Augsburg, neste sábado (10), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Alemão. O erro do goleiro de 40 anos ocasionou no gol mais rápido da história da liga alemã, segundo a Opta, plataforma de dados e estatísticas.

O lance ocorreu no pontapé inicial do duelo. A bola foi recuada para Neuer, que sofreu a pressão de Fellhauer. O jogador ganhou a posse e tocou para o fundo das redes nos primeiros segundos de jogo.



Anteriormente, o gol mais rápido da história da competição era compartilhado por Karim Bellarabi, pelo Bayer Leverkusen, contra o Borussia Dortmund, e Kevin Volland, pelo Hoffenheim, contra o Bayern de Munique. Ambos marcaram aos nove segundos, nas temporadas 2014/2015 e 2015/2016, respectivamente.

Como foi o duelo entre Augsburg e Bayern de Munique?

Após a falha de Neuer, o Bayern de Munique buscou o empate aos 10 minutos da segunda etapa, com Ismael Saibari. O Augsburg voltou a ficar à frente graças ao português Rodrigo Ribeiro, menos de dez minutos depois, após um chute de Calvin Brackelmann mal afastado por Neuer.



A pressão do Bayern acabou dando resultado com o gol de empate de Nathaniel Brown, aos 35 minutos da segunda etapa, com assistência de Harry Kane. Com o empate, a equipe chegou ao 29º jogo consecutivo fora de casa sem derrota no Campeonato Alemão. A última derrota havia sido em 14 de dezembro de 2024, diante do Mainz, por 2 a 1.



No momento, o Bayern ocupa a segunda colocação do Campeonato Alemão, com 11 pontos, atrás apenas do Borussia Dortmund, que tem 13.

Qual o próximo compromisso do Bayern?

O Bayern retorna a campo na próxima terça-feira (13), contra o Viking (NOR), em compromisso válido pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O duelo será às 16h (de Brasília), na Lyse Arena, na Noruega. No momento, a equipe alemã ocupa a segunda posição, atrás apenas do Paris Saint-Germain pelos critérios de desempate.