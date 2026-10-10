Flamengo e Fluminense voltam a se encontrar no Brasileirão de 2026, após a vitória rubro-negra por 2 a 1 no turno - Lucas Merçon / Fluminense

Flamengo e Fluminense voltam a se encontrar no Brasileirão de 2026, após a vitória rubro-negra por 2 a 1 no turnoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/10/2026 14:56



O Fla-Flu de domingo (11), às 17h30 no Maracanã, vale muito na briga pelo título do Brasileirão , mas divide as atenções dos dois clubes com a Libertadores. Além da expectativa por uma possível final histórica entre os rivais, a semifinal da competição sul-americana durante a semana faz com que escalações e foco de Flamengo e Fluminense não estejam 100% no clássico pela 30ª rodada do campeonato nacional.

A dor de cabeça no Flamengo



Para o Rubro-Negro, que disputa o título com o Palmeiras, a preocupação é maior. Sem espaço para poupar, o técnico Leonardo Jardim terá de administrar o desgaste e mexer o mínimo possível para não prejudicar as duas disputas.



Até porque já tem um grande problema a resolver no meio de campo. Afinal, Arrascaeta se recupera de fratura no punho esquerdo e Jorginho está suspenso tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Por isso, a escalação contra o Fluminense já será um teste para encarar o Estudiantes na quinta-feira (15), na Argentina.



Com apenas Pulgar à disposição, a principal dúvida é no posicionamento de Lucas Paquetá. Ele pode atuar como segundo volante, para que Carrascal ou Samuel Lino façam a função de camisa 10, com Gonzalo Plata ou Bruno Henrique entrando no ataque.



Outra alternativa é o camisa 11 jogar mais avançado, o que faria com que Saúl ou De La Cruz ganhe uma chance para jogar ao lado de Pulgar. Já na lateral direita, Varela volta a ficar como opção, retomando o revezamento com Emerson Royal, que seria poupado para o jogo contra o Estudiantes.



"A gente acreditava que Arrascaeta ia estar nessa parte final, mas não está e, como digo habitualmente, nós temos vários menus e precisamos nos acostumar que serão capazes de resolver", garantiu Jardim.

Fluminense em situação mais confortável



Do outro lado do clássico, o técnico Marcão tem uma decisão mais fácil a tomar. Sem brigar pelo título no Brasileirão, mas ainda com a necessidade de pontuar para seguir no G-4, poderá fazer escolhas pontuais para poupar contra o Flamengo.



O Fluminense deve ir a campo com quase todos os titulares, mas sem os mais velhos, como Hulk e Thiago Silva, para não desgastá-los para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira (14), no Maracanã.



Esse planejamento, inclusive, já aconteceu no início de trabalho de Marcão, quando o Tricolor enfrentou o Alviverde pelo Brasileirão e, na sequência, teve o jogo de volta com o Independiente Rivadavia, na Argentina. Naquela ocasião, o atacante jogou as duas partidas, enquanto apenas o zagueiro foi poupado.

"A gente vai colocar a melhor equipe possível para fazer um grande jogo, para buscar a vitória. Não dá para desvincular com o jogo de quarta, da Copa (Libertadores). Mas como foi feito no passado, do Palmeiras e Rivadavia, a gente vai fazer dessa forma. Está todo mundo pronto, comprometido para o jogo de domingo e, em sequência, na quarta-feira também", garantiu o técnico do Fluminense.