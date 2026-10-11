Antônio Assef, o Dr. Porrada, vai fazer um mês especial em sua clínica - (Foto: Hugo Nascimento)

Antônio Assef, o Dr. Porrada, vai fazer um mês especial em sua clínica(Foto: Hugo Nascimento)

Publicado 11/10/2026 07:00

O mês de outubro traz um significado especial para a rotina da MedAssef. Em celebração ao aniversário do médico Antônio Assef, fundador da clínica e popularmente conhecido no meio esportivo como “Dr. Porrada”, o consultório decidiu transformar a data em uma oportunidade de cuidado e incentivo para os pacientes. Durante todo o mês, a clínica promoverá um movimento focado na saúde metabólica, oferecendo condições exclusivas em seus protocolos de emagrecimento.

A iniciativa reforça a filosofia de trabalho do espaço, que trata a perda de peso não apenas como uma questão estética, mas como um pilar fundamental para a longevidade, a prevenção de doenças e a melhora da performance diária. Com um acompanhamento que une ciência, adequação de hábitos e estratégia médica personalizada, o objetivo da ação de outubro é encorajar mais pessoas a darem o primeiro passo rumo a uma mudança definitiva no estilo de vida.

“Chegar a mais um ano de vida com saúde, disposição e no auge físico é o que eu busco para mim todos os dias, e é exatamente o que desejo entregar aos meus pacientes. Meu aniversário é agora em outubro, mas o presente que eu realmente valorizo na profissão é ver as pessoas resgatando a autoestima e a qualidade de vida no consultório. Por isso, decidimos dedicar este mês para incentivar quem quer transformar a própria saúde, mas estava precisando de um ponto de partida”, explica Antônio Assef.

Os protocolos de emagrecimento da MedAssef são totalmente individualizados, respeitando a rotina, o histórico e as necessidades clínicas de cada paciente, seja ele um atleta em busca de rendimento ou alguém que deseja sair do sedentarismo com segurança.

Os interessados em iniciar o acompanhamento e fazer parte deste mês de celebração podem entrar em contato com os canais oficiais de atendimento do consultório para consultar as condições vigentes da campanha de outubro.