Antônio Assef, o Dr. Porrada, vai fazer um mês especial em sua clínica(Foto: Hugo Nascimento)
Em clima de celebração, Dr. Antônio Assef quer promover outubro saudável: 'Autoestima e a qualidade de vida'
Durante todo o mês, a clínica promoverá um movimento focado na saúde metabólica, oferecendo condições exclusivas em seus protocolos de emagrecimento
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