Renê em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Renê em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/10/2026 14:12 | Atualizado 11/10/2026 14:26

O lateral-esquerdo Renê, de 34 anos, terá nos próximos dias um momento decisivo em relação a sua participação ou não no primeiro jogo do duelo da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, que irá acontecer nesta quarta-feira (14), no Maracanã. Sem treinar com o elenco desde a semana passada, o veterano pode ser desfalque no Tricolor. Sem Renê, Arana será titular.

Renê alegou dores no tornozelo direito após a vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no último dia 20, antes da parada para a Data Fifa. Recuperado do problema, o jogador voltou a treinar na reapresentação, mas as dores voltaram a incomodar. O lateral foi diagnosticado com um edema ósseo na região.

Desfalque contra Coritiba e Flamengo, o lateral, de 34 anos, é considerado peça importante para Marcão. Desde que assumiu o comando do Fluminense, o técnico definiu Renê como titular absoluto do setor, e encerrou o revezamento com Guilherme Arana.

Em 2026, Guilherme Arana entrou em campo pelo Fluminense em 36 jogos, dois gols e uma assistência. Desde a chegada de Marcão, ele ficou à disposição em oito jogos e atuou em metade, sendo titular apenas em um. Ao todo, soma 97 minutos, com média de 24,2 por partida.

O Fluminense pagou cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões) ao Atlético-MG pela contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana em janeiro de 2026. O lateral-esquerdo teve passagem pelo Corinthians e também recebeu algumas oportunidades de defender a seleção brasileira.

Contratado no começo de 2025, Renê superou a desconfiança de boa parte dos torcedores tricolores e se consolidou no time titular do Fluminense no seu primeiro ano. O lateral, de 34 anos, soma 81 jogos, dois gols e duas assistências, e se destaca principalmente pela sua característica defensiva.