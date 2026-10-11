Renê em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Renê vive dias decisivos para voltar a ficar à disposição no Flu
Jogador, de 34 anos, tem edema ósseo no tornozelo direito e vem sendo desfalque no clube carioca no Campeonato Brasileiro
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